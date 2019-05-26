Сотни туляков приняли участие в большом велопараде: фоторепортаж

Фото Дмитрия Кирюхина.

26 мая Тула присоединилась к Всероссийскому велопараду. Он объединил велолюбителей по всей стране. Это прекрасная возможность встретить друзей по интересам, поделиться новостями и обратить внимание на развитие велосипедной инфраструктуры города.

Велосипедисты стартовали в Центральном парке, прокатились по центру города, сделали небольшую остановку на Казанской набережной и финишировали на территории «Ликерки Лофт».

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