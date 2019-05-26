Фото Дмитрия Кирюхина.
Сотни туляков приняли участие в большом велопараде: фоторепортаж
Велосипедисты прокатились по центру города.
26 мая Тула присоединилась к Всероссийскому велопараду. Он объединил велолюбителей по всей стране. Это прекрасная возможность встретить друзей по интересам, поделиться новостями и обратить внимание на развитие велосипедной инфраструктуры города.
Велосипедисты стартовали в Центральном парке, прокатились по центру города, сделали небольшую остановку на Казанской набережной и финишировали на территории «Ликерки Лофт».
Смотрите большой фоторепортаж!
Галерея
Другие статьи по темам
Место
Прочее