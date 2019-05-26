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Сотни туляков приняли участие в большом велопараде: фоторепортаж
Фото Дмитрия Кирюхина.

Сотни туляков приняли участие в большом велопараде: фоторепортаж

Велосипедисты прокатились по центру города.

26 мая Тула присоединилась к Всероссийскому велопараду. Он объединил велолюбителей по всей стране. Это прекрасная возможность встретить друзей по интересам, поделиться новостями и обратить внимание на развитие велосипедной инфраструктуры города.

Велосипедисты стартовали в Центральном парке, прокатились по центру города, сделали небольшую остановку на Казанской набережной и финишировали на территории «Ликерки Лофт».

Смотрите большой фоторепортаж!

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Велопарад в Туле, Фото: 60
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Велопарад в Туле, Фото: 63
Велопарад в Туле, Фото: 64
Велопарад в Туле, Фото: 65
Велопарад в Туле, Фото: 66
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Велопарад в Туле, Фото: 68
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Велопарад в Туле, Фото: 71
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Велопарад в Туле, Фото: 76
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Велопарад в Туле, Фото: 87
Велопарад в Туле, Фото: 88
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Велопарад в Туле, Фото: 121
Велопарад в Туле, Фото: 122
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Велопарад в Туле, Фото: 125
Велопарад в Туле, Фото: 126
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Велопарад в Туле, Фото: 128
Велопарад в Туле, Фото: 129
Велопарад в Туле, Фото: 130
Велопарад в Туле, Фото: 131
Велопарад в Туле, Фото: 132
Велопарад в Туле, Фото: 133
Велопарад в Туле, Фото: 134
Велопарад в Туле, Фото: 135
Велопарад в Туле, Фото: 136
Велопарад в Туле, Фото: 137
Велопарад в Туле, Фото: 138
Велопарад в Туле, Фото: 139
Велопарад в Туле, Фото: 140
Велопарад в Туле, Фото: 141
Велопарад в Туле, Фото: 142
Велопарад в Туле, Фото: 143
Велопарад в Туле, Фото: 144
Велопарад в Туле, Фото: 145
Велопарад в Туле, Фото: 146
Велопарад в Туле, Фото: 147
Велопарад в Туле, Фото: 148
Велопарад в Туле, Фото: 149
Велопарад в Туле, Фото: 150
Велопарад в Туле, Фото: 151
Велопарад в Туле, Фото: 152
Велопарад в Туле, Фото: 153
Велопарад в Туле, Фото: 154
Велопарад в Туле, Фото: 155
Велопарад в Туле, Фото: 156
Велопарад в Туле, Фото: 157
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:49 +6
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