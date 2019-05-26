«Единая Россия» провела в Туле Фестиваль семейного спорта

Фото Светланы Колосковой.

Участники – родители с детьми, для которых девиз партийной акции «Я за здоровый образ жизни!» – стиль жизни. Принять участие в марафоне приехали десятки семей.

Активный семейный отдых – отличный вариант, чтобы провести субботу весело и с пользой для здоровья. 25 мая в Центральном парке Тулы региональное отделение партии «Единая Россия» организовало в седьмой раз ежегодный праздник – Фестиваль семейного спорта.

Праздник проводится при поддержке правительства области, администрации города и общественных организаций третий год и по традиции дает старт масштабному региональному проекту «Спортивный марафон».

Участники – родители с детьми, для которых девиз партийной акции «Я за здоровый образ жизни!» – стиль жизни. Принять участие в марафоне приехали десятки семей из всех районов Тульской области.

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Тульской областной думы Николай Воробьев:

Николай Воробьев – Для «Единой России» приобщение людей к физкультуре и спорту, к заботе о своем здоровье – один из приоритетов, на это нацелены наши социально значимые партийные проекты и такие мероприятия, как сегодняшний фестиваль, как «Спортивный марафон». С каждым годом растет количество его участников, мода на здоровой образ жизни становится все более популярной, и это только радует. Ведь от выбора человека зависит его будущее, энергичность и благополучие, а значит, и долголетие.

Заместитель председателя правительства Тульской области, член Регионального политсовета «Единой России» Марина Левина:

Марина Левина – Такие фестивали очень важны, они несут в себе идею объединения самой семьи как единой команды, ведь участникам необходимо мобилизоваться для достижения какой-то цели, для преодоления, для поддержки друг друга. Семья становится еще более крепкой, сплоченной. Только сильные, объединившиеся люди могут совершать серьезные прорывы. И наша страна сегодня именно на таком этапе – на этапе прорыва. Тульская область – это регион развития, и очень правильно начинать его с самой малой ячейки общества – с семьи.

Президент клуба спортивных единоборств «Отечество-Тула», член Тульского городского политсовета «Единой России» Евгений Смолянинов:

– Фестиваль семейного спорта, прежде всего, показывает пример сплоченности в достижении спортивных результатов. Основная задача таких мероприятий – приобщение людей к здоровому образу жизни, и потому очень правильно, что среди участников – много детей. Подрастающее поколение должно быть крепким, здоровым. Это наше будущее!

Евгений Смолянинов вручил награды победителям селфи-состязания «Я за ЗОЖ-71», инициированного «Единой Россией», и пожелал землякам новых побед и удачи.

Начало мероприятию дала фитнес-зарядка, зарядившая всех хорошим настроением и энергией.

А энергия в этот день понадобилась всем: в парке участников праздника ждали большое количество самых разных активностей: пейнтбольный тир, соревнования по пляжному волейболу, бадминтону, клуб исторической реконструкции «Дружина «Авега» представил площадку традиционного русского «копейного боя». Также организаторы фестиваля предложили участникам обучиться катанию на роликовых коньках и многие другие увлекательные интерактивы.

В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» для юных туляков работал мобильный автогородок, где малышей в формате викторины обучали правилам дорожного движения. Эту площадку организовал Центр дополнительного образования, реализующий образовательный проект «Автоград 71» при поддержке Управления ГИБДД УМВД по Тульской области.

Кроме этого для тех, кто задуматься расстаться с пагубной привычкой - курения, откликнулись на призыв акции «Молодой Гвардии Единой России» «Обменяй сигарету на конфету – выбери здоровье!».

Центральной точной стали, конечно же, соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья».

Ольга и Сергей Грезевы с детьми:

– Спорт – это здоровье, поэтому мы всей семьей стараемся активно проводить свободное время и приучать детей к порту. Сейчас двое наших сыновей занимаются футболом, а дочери – танцами.

Светлана и Алексей Михеевы с детьми:

– Я волейболом занимаюсь, тренирую команду и сама играю за Щекино. Муж за хоккейную команду «Динамо» выступает. Спорт – это неотъемлемая часть нашей жизни. В семейных соревнованиях с удовольствием принимаем участие, потому что это весело и даже если не выиграешь, то остается в памяти масса классных воспоминаний!

Елизавета и Дмитрий Елисеевы:

– Конечно, с малолетства надо приучать детей к спорту. И чем раньше, тем лучше. Здоровый образ жизни не ждет, когда вы состаритесь! Подобные мероприятия очень позитивны и объединяют семью. У нас уже семейная традиция. Ждем, когда подрастет младшая дочь, чтобы всей семьей участвовать в подобных мероприятиях. Сын Андрей увлекается туризмом и баскетболом.

По итогу соревнований награды самых быстрым и ловким семьям со сцены вручили депутат Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Детский спорт», олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева и президент Благотворительного фонда содействия национальным проектам в сфере образования и здравоохранения Виктория Кашулкина.

Победителями в самом зрелищном и массовом состязании «Папа, мама, я – спортивная семья» стали семьи Елисеевых, Беляковых и Соболевых, завоевавшие первое, второе и третье место соответственно.

Ольга Слюсарева и Виктория Кашулкина поблагодарили туляков за активность и любовь к спорту, пожелали участникам фестиваля новых встреч на спортивных площадках и мероприятиях родного города, и, конечно, тех, что проходят под эгидой стартовавшего в регионе проекта «Спортивный марафон».