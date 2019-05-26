Кого поддержат туляки в предварительном голосовании Единой России: в списках 700 кандидатов!

26 мая 2019 года. Счетный участок "Тула Гармонная"

По результатам будут сформированы списки кандидатов партии «Единая Россия» на выборах в Тульскую облдуму, гордуму и собрания депутатов муниципалитетов.

26 мая в Тульской области проходит Единый день предварительного голосования, в ходе которого избиратели определят кандидатов партии «Единая Россия» на сентябрьских выборах.

С 8 утра на территории области открылись 218 счетных участков, из них 53 - в Туле. Площадки для голосования будут работать до 20 часов.

- Процедура предварительного партийного голосования проводится с 2011 года. «Единая Россия» считает, что жители области – лучшие политические эксперты, и им решать, кто будет баллотироваться от партии на основных выборах. Не сомневаюсь в том, что сегодня туляки проявят активность, придут на счетные участки и отдадут свои голоса самым достойным, - говорит Николай Юрьевич Воробьев, секретарь секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Тульской облдумы VI созыва.

Николай Юрьевич напомнил, что партия «Едина Россия» - единственная партия, отбирающая своих кандидатов на выборы через открытую процедуру предварительного голосования.

Мы встретили его на счетном участке «Тула гармонная» на ул. Ложевой, 124.

По словам Николая Воробьева, идея Тульского облизбиркома – делать тематические избирательные участки – пришлась всем тулякам по душе. И партийцы решили поддержать эту идею – сегодня в Туле открыты три тематических счетных участка. А чтобы предварительное голосование прошло интересно везде, на всех участках организованы ярмарки, концерты, спортивные соревнования и много других добрых мероприятий.

На участке «Тула гармонная» с самого утра было многолюдно. На входе туляков встречал песнями казачий хор.

Как оказалось, вчера этот коллектив стал лауреатом фестиваля в Сокольниках, где проходил Всероссийский казачий круг. А для гармониста хора Александра Федосеева день предварительного голосования совпал с днем рождения – ему исполнился 21 год:

- Встречаю свой день рождения с гармонью в руках. Вообще-то я фаготист, учусь в консерватории. А гармонь – это мое хобби. И сегодня играю на участке «Тула гармонная». Потом пойду голосовать – это мой гражданский долг.

На самом счетном участке образовалась очередь из желающих поддержать своих кандидатов.

Виктор Рыбалко, военный пенсионер, уже 30 лет проживший в Туле и считающий себя настоящим туляков, пришел на участок, чтобы поддержать своего кандидата в депутаты в Тульскую городскую думу.

- Я хочу, чтобы на выборах получил поддержку депутат, который сможет что-то новое и полезное сделать для нашего района. Вот тут написан лозунг «Вместе выберем достойных». Для меня достойный кандидат – значит, человек должен максимально отдавать себя служению обществу, чтобы был открытый и доступный, чтобы нас, своих избирателей, слышал и работал на благо нашей малой родины.

Галина Борисовна Козлова, учитель русского языка и литературы лицея №3 с 42-летним стажем, пришла вместе с коллегами на предварительное голосование, потому что считает это своим гражданским долгом:

- От этого зависит и наше будущее, и наше настоящее. Процедура предварительного голосования, говоря нашим педагогическим языком, это как предварительное ЕГЭ - только для политиков. Нужная и правильная процедура. Я уже сделала своей выбор. Для меня достойный кандидат – это патриот своего города, который хочет сделать его уютным и комфортным. Это должен быть человек с активной гражданской позицией, открытый и доступный в общении, и, конечно, человеком слова. Как говорится, дал слово – держи!

- Мы готовились к этому дню три месяца. Наши кандидаты участвовали в дискуссиях и дебатах, изучали свои округа, проводили встречи с населением. Сегодня, можно сказать, у кандидатов экзамен, - рассказал Николай Воробьев. - Кстати, конкурс среди кандидатов очень высокий. Для участия в процедуре отбора кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Тульскую областную думу, в Тульскую городскую думу и в собрания депутатов муниципальных образований региона, подано более 700 заявок. На один мандат в Тульскую облдуму претендуют более шести участников, а на мандат в городскую думу Тулы – более трех.

Кстати, не все участники предварительного голосования – члены партии «Единая Россия». Выдвинуть свою кандидатуру для предварительного голосования может любой человек. Ограничений всего два – отсутствие судимости и иной партийной принадлежности.

- Я планирую выдвигаться как одномандатный кандидат по 17-му округу в Пролетарском районе. Уже участвовал в дебатах, встречался с жителями. Я беспартийный, но участвую в партийном предварительном голосовании, потому что считаю – эта процедура важна для избирателей. Она дает им возможность ближе познакомиться с кандидатами, изучить их биографии, работу и планы – чтобы уже в сентябре сделать действительно осознанный выбор и проголосовать за своего кандидата, - говорит Илья Николаевич Курилов, директор Тульского оружейного завода.

Илья Николаевич считает, что новый состав Тульской областной Думы в сентябре должен быть максимально разносторонним. В списках кандидатов есть и медики, и педагоги, и управленцы. И, что особенно важно для нашего региона – производственники, в том числе и представители тульской оборонной промышленности.

- С 8 утра открылись 218 счётных участков. Можно проголосовать за одного или нескольких кандидатов, это рейтинговое голосование. Я уверен, сегодня будут избраны самые достойные люди, - говорит Алексей Иванович Альховик, депутат Тульской областной Думы, атаман Западного окружного казачьего общества. – Я сам беспартийный, и уже не первый раз участвую в предварительном голосовании. Считаю, это очень нужная процедура – мы вместе выбираем достойных.

По словам Алексея Ивановича, в процедуре участвует много молодежи – и как кандидаты, и как избиратели:

- В списках как минимум половина – молодежь до 30 лет. Это здорово! Значит, они чувствуют свою ответственность за будущее своей страны, своей малой родины. Спасибо им за их смелое решение!

На счетном участке «Тула самоварная» на ул. Кутузова, 94, тоже был концерт.

Сюда пришли проголосовать молодые политики Евгений Панфилов и Виктория Мухина. Они же – участники этого голосования.

- Я участвовал в самоуправлении будучи школьником и студентом, сейчас я – председатель Молодежного парламента при Тульской облдуме. Для себя решил – настала пора переходить на следующий этап, - рассказал Евгений Панфилов. - Партия «Единая Россия» предоставила уникальную возможность пройти обучающий курс выборной работы и участвовать в предварительном голосовании. Участвовал в двух дебатах – о реализации нацпроектов и поддержке старшего поколения. Я поставил себе задачу – стать кандидатом в депутаты Тульской облдумы. Но как бы ни сложились результаты голосования для меня, это уникальный опыт будет полезен и в дальнейшем.

- Я занимаюсь политикой уже более 5 лет – сейчас работаю замом председателя Молодежной избирательной комиссии при облизбиркоме и являюсь членом молодежного парламента при облдуме. Не являюсь членом партии «Единая Россия», но поддерживаю ее, - говорит Виктория Мухина. – А вообще-то я тренер по каратэ, имею 4 дан и «черный пояс». Мне нравится работать с людьми, видеть результат своей работы. Хочу приносить пользу людям и помогать им, поэтому решила попробовать себя в качестве депутата Тульской облдумы.

Зоя Старикова пришла на счетный участок поддержать своего кандидата – Погорелова.

- Знаю лично этого кандидата, он много делает нас, пролетарцев. Вообще для меня важно, чтобы кандидат любил Родину, Тулу и людей. И думал о них, а не только о себе. Вот за таких и голосую сегодня.

Олег Сергеевич Погорелов – кандидат по одномандатному округу №9 в Тульскую городскую думу, член партии «Единая Россия» с 2006 года.

- Я стал членом партии еще будучи студентом педуниверситета. Это был осознанный выбор. Участвую в предварительном голосовании впервые, опыт очень интересный и полезный. Моя семья меня во всем поддерживает, кстати, я счастливый отец, у меня 8-месячная дочка.

Константин Андреевич Подрезов, проректор по научно-исследовательской работе ТГПУ им. Л. Н.Толстого, тоже участвует в предварительном голосовании впервые.

- Я по своей второй специальности правовед, все эти годы я учил студентов, как проводятся выборы, как организована работа избиркомов, как работают агитбригады, рассказывал о внешней и внутренней сторонах избирательного процесса. И теперь погрузился из теории в практику. Очень бодряще! Как убедить незнакомых людей в том, что ты чего-то стоишь? Это для меня вызов. Хотя, если честно признаться, я же в школе работал, учил 8-классников. Убедить в чем-то подростков – это, считай, гору свернул. Такой опыт дорогого стоит. Надеюсь, он поможет мне привлечь на свою позицию и избирателей.

Предварительное голосование 26 мая продолжится до 20.00 Выразить свою волю могут все жители Тульской области старше 18 лет. Голосование происходит по месту регистрации при обязательном предъявлении паспорта. Свой участок для голосования можно узнать на сайте pg.er.ru.

Имена победителей предварительного голосования будут объявлены в понедельник, 27 мая.