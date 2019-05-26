В заключительном матче сезона «Динамо» и «Арсенал» сыграли вничью – 3:3

Тульские оружейники проводят заключительный матч сезона. Болеем за наших вместе с Myslo!

Финальный свисток! 3:3 — боевая ничья матче. Вот так на позитивной ноте завершается этот шикарный сезон «Арсенала». Спасибо команде за подаренные эмоции! Надеемся, в следующем сезоне наш клуб возьмет новые высоты. Поздравляем болельщиков тульской команды с окончанием чемпионата. До встречи в новом сезоне РПЛ и Лиге Европы. Уверены, это будет незабываемо!

90+3' Ох как мощно пробил Комбаров! Мимо.

90+2' Заработали угловой динамовцы. Жоаузиньо скинул мяч на Рыкова, а тот прострелил мимо.

90' Три минуты добавил арбитр ко второму тайму. Держаться, «Арсенал»!

90' Очень хотят выиграть на своем новом стадионе футболисты «Динамо». И так, и сяк подбираются к штрафной «Арсенала». Наши ребята грамотно обороняются. Выйти в контратаку у оружейников пока не получается.

85' А следом снова выйти вперед могли хозяева. Но Жоаузиньо свой убойный момент не использовал.

84' Ну что сказать, «Арсенал» подпортил праздник динамовцам. Горбатенко мощно прострелил в ближний угол, вратарь оказался бессилен.

84' ГОООООООЛ! Горбатенко!!! 3:3

82' Пристреливался Игорь Горбатенко, но мяч с линии штрафной попал в защитника.

81' Замена у «Арсенала»: Лесовой вместо Кангва.

78' Последняя замена у «Динамо»: вместо Теттеха сыграет Москвичев.

73' Момент! Вратарь «Арсенала» выбежал встретить Кардозу, оставив ворота пустыми. Успел динамовец пробить по мячу, однако «круглый» пролетел мимо.

72' Козлов прострелил издалека в нижний угол ворот Нигматуллина, вратарь перевел мяч на уголовой.

71' Марков прорвался в штрафную, но там игрока встретили Беляев и Григалава.

70' Замена у «Динамо»: вместо Шунича вышел Рыков.

67' Кирилл Комбаров на повышенных тонах поговорил с Морозовым. Между футболистами произошла небольшая стычка.

63' Желтую карточку получил Мирзов за через чур эмоциональные разговоры с арбитром.

61' Марков получил классный пас от партнера по команде, отдал передачу на Панченко. Тот практически из вратарской отправил мяч точно в сетку, буквально «расстреляв» Нигматуллина с нескольких метров.

61' ГОЛ! 3:2. «Динамо» снова впереди.

58' Мощно пробил Ткачев, вратарь перевел мяч на угловой. Стандарт у оружейников не получился.

57' Жоаузиньо пробросил мяч в штрафную слева, Альварес выпрыгнул выше всех и мяч отбил.

55' На «ВТБ-Арене» слышна поддержка тульских фанатов. «Тула-Тула!» — раздается на трибунах.

54' Бакаев сам отыграл на правом фланге, домчал до штрафной. В последний момент успел за ним Евгеньев.

52' ГООООЛ! Мирзов легко отправил мяч под перекладину. Шунин оказался бессилен! 2:2.

51' Пенальти в ворота «Динамо»! Морозов свалил в штрафной Бакаева.

50' Здорово сыграл динамовец Марков, красиво обыграв Костадинова. Нигматуллин выбежал из ворот и мяч перехватил.

48' А у нас два игрока тульской команды за минуту получили по желтой карточке: Бакаев и Комбаров успели по очереди свалить Жоаузинью.

47' Активно начали второй тайм команды. Атака у «Арсенала» не получилась, тут же в контратаку убежали динамовцы. Ничем опасным дело не закончилось.

46' Сразу же замена у «Арсенала»: вместо Максима Володько вышел Виктор Альварес.

Статистика первого тайма:

Оперативный фоторепортаж первого тайма от пресс-службы «Арсенала»:

Перерыв.

45' Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

45' Желтую карточку получил Морозов за фол против Бакаева.

44' Угловой для «Динамо». Юсупов прострелил в штрафную. Первым на мяче оказался футболист «Арсенала».

41' Опасно! Кружили футболисты московской команды возле наших ворот. Голкипер Нигматуллин выручил «Арсенал».

38' По фолам лидирует «Динамо» — 9 нарушений против 2 от оружейников.

34' Горбатенко решился на удар издалека. Мимо.

33' Кардозу ворвался в штрафную «Арсенала», там его встретили три наших игрока и вынесли мяч подальше.

31' Теттех получил желтую карточку за фол.

29' Как это было. Марков скинул мяч на Панченко, тот удобно принял мяч и мощно пробил по центру. Нигматуллин хоть и был в нужном месте, но сыграл крайне неудачно, буквально «отмахнувшись» от мяча.

29' Гол! 2:1 — Панченко.

26' Кардозу справа отдал пас в центр на Панченко. Тот пробил выше ворот.

25' В короткий пас сыграли хозяева, подобравшись к штрафной оружейников. Неудачно.

23' Серия атак от «Динамо» завершилась ударом Теттеха — мяч прилетел прямо в руки Нигматуллину.

19' Команды не дают друг другу перевести дух — противостояние проходит на обеих половинах поля.

16' Горбатенко пробивал стандарт. Мяч полетел к штрафной, сначала показалось, что головой забил Григалава. Однако, судя по повторам, последним мяча коснулся вышедший только что на замену Марков. Тем не менее гол записали на Григалаву.

16' ГОООООООООЛ!!! «Арсенал»!

15' Бакаев получил по ногам от Юсупова. Футболист получит желтую карточку. Штрафной для оружейников.

13' Динамовцу Луценко потребовалась помощь медиков. Игрок повредил запястье в борьбе с Игорем Горбатенко. Показывают врачи, что нужна замена.

10' С мячом оружейники. Мирзов сместился слева в центр и пробил, но перед ним внезапно выскочил игрок «Динамо», в которого в итоге и попал мяч.

8' Дальний удар Горбатенко с левой ноги! Уух! Мяч пролетает над девяткой.

7' На газоне оказался Мирзов, против него жестко сыграл Козлов. Поднимается Резиуан, игра продолжается.

7' Момент у хозяев! Издалека пробивал Луценко, попал в Костадинова. Очень тревожно становится за наши ворота.

5' Снова динамовцы с мячом. Разгоняют атаку по правому флангу, однако арсенальцы не дают сопернику приблизиться к штрафной.

2' Рассказываем, как это было. Опасность к воротам «Арсенала» пришла с левого фланга. Жоаузинью скинул передачу в штрафную, Мигел Кардозу пробил головой, Нигматуллин неудачно отбил мяч перед собой. Тот же Кардозу оказался на добивании.

2' ГОЛ! «Динамо» реализовало первый момент.

1' Стартовый свисток. Поехали! Вперед, «Арсенал»!

0' Прекрасная атмосфера на матче. Болельщики устроили крутой перфоманс! Смотрится шикарно.

0' Вот так выглядит стадион с высоты птичьего полета:

0' Антураж перед матчем от пресс-службы ПФК «Арсенал». Посмотрите на красавец-стадион!

0' Составы команд уже известны.

«Динамо»:

«Арсенал»:

0' Судейская бригада матча: главный арбитр — Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, ассистенты — уфимец Валерий Данченко и Дмитрий Жвакин из Ленинградской области. Резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород). Инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

0' Посмотрим статистику личных встреч команд:

0' Интересный факт о матче. Гурам Аджоев и Дмитрий Балашов ранее работали в «Динамо». Первый в 2013−15 гг. был спортивным директором клуба, второй — начальником команды.

0' Несмотря на положение дел в чемпионате, столичное «Динамо» будет серьезно бороться за победу в матче, ведь сегодня происходит поистине историческое событие — открытие реконструированного стадиона им. Льва Яшина.

Не стоит сомневаться, что динамовцы захотят победить перед полными трибунами болельщиков. Ранее клуб заявлял, что на стадионе ожидается аншлаг. Все билеты, цена которых варьировалась от 500 до 5000 рублей, были проданы.

Кстати, вместимость стадиона — 25716 зрителей.

0' С точки зрения турнирной таблицы у обеих команд практически нет мотивации. Оружейники завершают сезон на рекордном для себя шестом месте. Но самое главное, что «Арсенал» пробился в еврокубки. Наш любимый клуб в следующем сезоне проверит свои силы в Лиге Европы!

У «Динамо» же не всё так гладко. Команда находится на 12-м месте в турнирной таблице.

0' Добрый день, друзья! Сезон РПЛ подходит к концу, сегодня состоится 30-й, заключительный тур чемпионата. Тульский «Арсенал» сыграет в Москве против «Динамо». Болеем за наших вместе с Myslo!