Сегодня, 26 мая, в Единый день предварительного голосования на футбольном поле образовательного центра № 43 прошел товарищеский матч по мини-футболу команды предприятия «МехМаш» и сборной учащихся микрорайона Мясново. Перед игрой спортсмены провели мастер-класс по для начинающих футболистов.

Образовательные центры микрорайона Мясново, в частности ЦО № 44 имени маршала Жукова, являются подшефными предприятия «МехМаш». Узнав, о том, что на «МехМаше» есть футбольная команда — победитель Суперлиги Тулы среди команд любителей — педагоги предложили провести встречу с учениками. Так родилась идея товарищеского матча и мастер-класса по футболу. Сегодня команда приехала на школьное поле.

Спортивному празднику не помешал даже дождь. Как сказали футболисты-школьники: «У нас все по-взрослому». Игра прошла азартно, а после матча юные участники получили символический кубок дружбы и сладкие призы.

Александр Швыков - Наша компания активно занимается поддержкой спорта и популяризацией активного образа жизни. И сегодня для нас прекрасная возможность поделиться опытом со школьниками и жителями микрорайона. Ведь в Тульскую лигу по футболу входит много дворовых команд. Так что праздник по мини-футболу получился интересным для всех, — сказал Александр Швыков, генеральный директор ООО ПП «МехМаш».

Он также отметил, что сегодня «Единая Россия» — проводит предварительное голосование, чтобы отобрать наиболее сильных кандидатов. И оно также напоминает спортивный поединок, в котором каждый стремится к победе.

Дмитрий Афоничев, первый заместитель генерального директора — технический директор ООО ПП «Мехмаш»: