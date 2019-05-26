новости
новости
Регистрация
Команда «МехМаша» провела товарищеский матч со сборной учащихся микрорайона Мясново

Команда «МехМаша» провела товарищеский матч со сборной учащихся микрорайона Мясново

Спортивному празднику не помешал даже дождь.

Сегодня, 26 мая, в Единый день предварительного голосования на футбольном поле образовательного центра № 43 прошел товарищеский матч по мини-футболу команды предприятия «МехМаш» и сборной учащихся микрорайона Мясново. Перед игрой спортсмены провели мастер-класс по для начинающих футболистов.

Образовательные центры микрорайона Мясново, в частности ЦО № 44 имени маршала Жукова, являются подшефными предприятия «МехМаш». Узнав, о том, что на «МехМаше» есть футбольная команда — победитель Суперлиги Тулы среди команд любителей — педагоги предложили провести встречу с учениками. Так родилась идея товарищеского матча и мастер-класса по футболу. Сегодня команда приехала на школьное поле.

Спортивному празднику не помешал даже дождь. Как сказали футболисты-школьники: «У нас все по-взрослому». Игра прошла азартно, а после матча юные участники получили символический кубок дружбы и сладкие призы.

Александр Швыков

- Наша компания активно занимается поддержкой спорта и популяризацией активного образа жизни. И сегодня для нас прекрасная возможность поделиться опытом со школьниками и жителями микрорайона. Ведь в Тульскую лигу по футболу входит много дворовых команд. Так что праздник по мини-футболу получился интересным для всех, — сказал Александр Швыков, генеральный директор ООО ПП «МехМаш».

Он также отметил, что сегодня «Единая Россия» — проводит предварительное голосование, чтобы отобрать наиболее сильных кандидатов. И оно также напоминает спортивный поединок, в котором каждый стремится к победе.

Дмитрий Афоничев, первый заместитель генерального директора — технический директор ООО ПП «Мехмаш»:

Дмитрий Афоничев

- Предварительное голосование, на мой взгляд, является важным этапом отбора кандидатов. Этот шаг позволяет избирателям лучше узнать кандидатов, и ближе с ними познакомиться, понять серьезность их намерений. Самые лучшие эксперты — это люди.

Галерея
Товарищеский матч "МехМаша", Фото: 1
Товарищеский матч "МехМаша", Фото: 2
Товарищеский матч "МехМаша", Фото: 3
Товарищеский матч "МехМаша", Фото: 4
Товарищеский матч "МехМаша", Фото: 5
Товарищеский матч "МехМаша", Фото: 6
Товарищеский матч "МехМаша", Фото: 7
Товарищеский матч "МехМаша", Фото: 8
Товарищеский матч "МехМаша", Фото: 9
Товарищеский матч "МехМаша", Фото: 10
Товарищеский матч "МехМаша", Фото: 11
Товарищеский матч "МехМаша", Фото: 12
Товарищеский матч "МехМаша", Фото: 13
показать все фотографии
Сюжет: Предварительное голосование ЕР
«Единая Россия» постаралась провести процедуру голосования нестандартно
Жизнь Тулы и области
«Единая Россия» постаралась провести процедуру голосования нестандартно
сегодня, в 19:09, 0 355 0
Кого поддержат туляки в предварительном голосовании Единой России: в списках 700 кандидатов!
Жизнь Тулы и области
Кого поддержат туляки в предварительном голосовании Единой России: в списках 700 кандидатов!
сегодня, в 15:26, 80 1187 -20
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 17:56
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
футболтоварищеский матчмехмашединая россия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле откроется визовый центр Финляндии
В Туле откроется визовый центр Финляндии
В Суворове адвокат подал в суд на начальника отдела дознания полиции
В Суворове адвокат подал в суд на начальника отдела дознания полиции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.