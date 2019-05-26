Жители Заречья просят возродить пруд

Фото пресс-службы администрации города.

25 мая глава администрации Тулы Евгений Авилов обсудил с жителями дома 33 по ул. М. Горького в Заречье вопросы благоустройства.

Этот двор большой и уютный. Его знают многие жители многоэтажек М. Горького и Пузакова, ведь здесь пролегает путь к трамвайному кольцу, микрорынку или супермаркетам.

Активисты дома 33 обратились к Евгению Авилову с просьбой о благоустройстве двора: детей в доме много, поэтому в первую очередь хотелось бы детскую игровую и спортивную площадки. Глава администрации осмотрел территорию и поручил начальнику главного управления по Зареченскому территориальному округу Максиму Щербакову в течение недели вместе с жителями проработать проект. Также нужно выбрать инициативную группу.

Жильцы дома сами должны решить, что бы они хотели видеть на придомовой территории, какие изменения ей необходимы.

Например, какие элементы и аварийные деревья нужно демонтировать, где и какие новые элементы и игровое оборудование хотелось бы расположить.

Также жители поинтересовались, можно ли возродить пруд, который находится в этом микрорайоне. Евгений Авилов поручил проработать этот вопрос Максиму Щербакову и также обсудить с зареченцами.

Отметим также, что улица М. Горького вошла в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Она получит большой комплексный ремонт. В этом году отремонтируют участок от Алексинского шоссе до улицы Заварной, а в 2020 году улица будет отремонтирована полностью.