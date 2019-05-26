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«Единая Россия» постаралась провести процедуру голосования нестандартно

«Единая Россия» постаралась провести процедуру голосования нестандартно

На счетных участках голосующих ждали ярмарки, концерты, а на некоторых — возможность бесплатного медицинского обследования.

«Единая Россия» постаралась провести процедуру голосования нестандартно. На счетных участках голосующих ждали ярмарки, концертные программы, конкурсы детских рисунков, а на некоторых — возможность бесплатного медицинского обследования. К примеру, у входа в ДК «Косогорец» весь день дежурил передвижной маммографический комплекс.

- Лично для меня это идеальный выход из ситуации, — поделилась впечатлениями жительница посёлка Косая Гора, сотрудница детского сада № 156 Ирина Узунова. — Ведь, я работаю с утра до вечера и возможности лишний раз посетить врача у меня нет. А здесь и проголосовала, и со знакомыми пообщалась, и состояние здоровья не отходя далеко от дома проверила. Большое спасибо тем, кто предоставил мне такую возможность.

Ирина Рублевская

- Партия «Единая Россия» уделяет вопросам здравоохранения повышенное внимание. Лично для меня это особенно важно, — говорит ещё один участник предварительного голосования, главный врач Тульской городской клинической больницы скорой помощи имени Д. Я. Ваныкина Ирина Рублевская. — Передвижные медицинские комплексы востребованы жителями Тульской области. По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, они всё чаще работают там, где проводятся какие-то массовые мероприятия. То есть, качественные медицинские услуги теперь сами приезжают к потребителю. Так что решение регионального министерства здравоохранения совместить выезд маммографического комплекса с предварительными партийными выборами я считаю очень удачным.

Многие из кандидатов от «Единой России» шли на предварительное голосование с готовыми программами развития по всем жизненно важным направлениям. Так что 26 мая жители Тульской области, проголосовав за конкретных кандидатов, наглядно показали, что они ждут от депутатов следующего созыва.

Сюжет: Предварительное голосование ЕР
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