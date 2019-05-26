Где в Туле 27 мая отключат электроэнергию

27 мая в Туле специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы с 9.00 по следующим адресам:

ул. Седова, 35-б, 39, 39-а, 37-а, 35, 27, 33, 35-а, 39-б, 41;

ул. Филимоновская, 24-а;

ул. Плеханова, 147, 147 к. 2, 149;

ул. Ложевая, 130, 132, 130-г;

ул. Токарева, 47, 49, 58;

Промышленный пр-зд, 6;

ул. Галкина, 10;

ул. Литейная, 4

ул. Октябрьская, 9, 11, 11-а, 13, 17, 17-а, 17-б, 19, 21, 23, 23-а, 25; 136−186 (чётн.);

ул. Арсенальная, 12;

пер. Ряжский, 28−36 (чётн.);

Мясново: ул. Санаторная, 24−56 (чётн.), 11, 30, 59, 5, 7, 9, 9-а; Одоевское ш., 27-б-53 (нечётн.); 2-й Шоссейный пер., 15−32; 11-й пр-зд, 61−77 (нечётн.), 64−84 (чётн.); 12-й пр-зд, 59−73 (нечётн.), 56−66 (чётн.);

ул. Санаторная, 24−56 (чётн.), 11, 30, 59, 5, 7, 9, 9-а; Одоевское ш., 27-б-53 (нечётн.); 2-й Шоссейный пер., 15−32; 11-й пр-зд, 61−77 (нечётн.), 64−84 (чётн.); 12-й пр-зд, 59−73 (нечётн.), 56−66 (чётн.); ул. Металлургов, 8, 10;

ул. Дм. Ульянова, 22−32 (чётн.);

ул. Демонстрации, 136, 137, 139, 25, 42−46-а;

ул. Первомайская, 35−47 (нечётн.), 62, 64, 66;

пер. Серебровский, 1−7 (нечётн.), 2−8 (чётн.);

ул. Луговая, 2−8 (чётн.), 3, 5;

п. Горелки: пер. Охотный, 2, 5, 6, 7; ул. Мирная, 1−8-а; пер. Соснянский, 3-а-13; ул. Макаренко, 12−20 (чётн.0, 17−25 (нечётн.); пер. Поддубный, 8;

пер. Охотный, 2, 5, 6, 7; ул. Мирная, 1−8-а; пер. Соснянский, 3-а-13; ул. Макаренко, 12−20 (чётн.0, 17−25 (нечётн.); пер. Поддубный, 8; п. Косая Гора: ул. Дронова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 7-а; ул. Гагарина, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Ген. Гошкова, 20; 3-й Горьковский пр-зд, 6, 8; ул. Демешковская, 1−35 (нечётн.); ул. Зелёная, 1−11; ул. Шмидта, 6;

ул. Дронова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 7-а; ул. Гагарина, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Ген. Гошкова, 20; 3-й Горьковский пр-зд, 6, 8; ул. Демешковская, 1−35 (нечётн.); ул. Зелёная, 1−11; ул. Шмидта, 6; 1-й пр-зд М. Расковой, 1−15-а (нечётн.), 2−28 (чётн.);

ул. Фучика, 45, 47;

ул. Яблочкова, 1−11 (нечётн.), 1-в, 1-к.