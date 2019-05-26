Полиция ищет людей, стрелявших на улице Металлургов в Туле

Фото очевидца.

Инцидент произошел сегодня около семи вечера у многоквартирных домов на ул. Металлургов Туле. Как сообщают очевидцы, группа мужчин начала собираться у дома №102 около пяти часов вечера. Одни из них были на улице, другие сидели в микроавтобусе «Форд» и «Ауди» – всего порядка семи человек.

Примерно в 19 часов появилась другая группа мужчин. Они пришли пешком и, как говорят очевидцы, не предполагали, что их ждут. Встреча началась с разговора, но потом один из подошедших кинулся бежать. Поджидавшие бросились за ним, стреляя в спину из травматического пистолета. У дома №108 его догнали и принялись бить. Завязалась драка.

Как только появилась полиция, все участники потасовки разошлись. Того, в которого стреляли, увели друзья. А нападавшие скрылись на машинах.

По словам очевидцев, в разборке участвовали приезжие.

Сейчас ведется их поиск.