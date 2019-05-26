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Полиция ищет людей, стрелявших на улице Металлургов в Туле
Фото очевидца.

Полиция ищет людей, стрелявших на улице Металлургов в Туле

Злоумышленники скрылись на машинах.

Инцидент произошел сегодня около семи вечера у многоквартирных домов на ул. Металлургов Туле. Как сообщают очевидцы, группа мужчин начала собираться у дома №102 около пяти часов вечера. Одни из них были на улице, другие сидели в микроавтобусе «Форд» и «Ауди» – всего порядка семи человек.

 

Примерно в 19 часов появилась другая группа мужчин. Они пришли пешком и, как говорят очевидцы, не предполагали, что их ждут.  Встреча началась с разговора, но потом один из подошедших кинулся бежать. Поджидавшие бросились за ним, стреляя в спину из травматического пистолета. У дома №108 его догнали и принялись бить. Завязалась драка. 

Как только появилась полиция, все участники потасовки разошлись. Того, в которого стреляли, увели друзья. А нападавшие скрылись на машинах.

По словам очевидцев, в разборке участвовали приезжие.

Сейчас ведется их поиск.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 22:48 +1
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