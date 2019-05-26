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Тула отпразднует День рождения 7 сентября
Фото из архива Myslo.

Тула отпразднует День рождения 7 сентября

Основными площадками станут площадь Ленина, Тульский кремль, Казанская набережная, улица Металлистов.

«Тула — пять веков Засечной черты», — эти слова станут девизом праздника. Концепция праздничных мероприятий будет объединена общей идеей: 500-летие возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.

Основными площадками станут площадь Ленина, Тульский кремль, Казанская набережная, улица Металлистов. Они будут оформлены в едином стиле. Состоятся как традиционные мероприятия, так и новые форматы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Так, на площади будут установлены шатры делегаций городов Большой засечной черты — это Тула, Белев, Одоев, Крапивна, Лихвин, Венев, Чернь, Епифань, Богородицк. В каждом шатре-форпосте будет организована презентация достопримечательностей, мастер-классы. Гастрофестиваль с угощениями и дегустациями, ремесленные мастер-классы, арт-базар, фотозоны откроют свою работу на улицах Менделеевской и Металлистов, в культурном пространстве «Искра». На Казанской набережной расположатся зоны активностей от партнеров администрации города, пройдет музыкальный фестиваль.

Завершится праздник фейерверками.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:16 +2
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