«Арсенал»: праздник, который остался с нами

Фото пресс-службы "Арсенала".

«Арсенал» вышел на матч с «Динамо» триумфатором сезона: шестое место, участник еврокубков, три игрока национальной сборной России – больше, чем у «Спартака».

Даже с учетом, что двое из этих троих арендованные, свой первый-то в жизни вызов в сборную Мирзов и Бакаев получили именно из Тулы. Такой чудесный сезон теперь надо было просто не испортить.

У каждого своя история. «Арсенал» пишет современную летопись клуба и готовится играть предстоящим летом в еврокубках, даже лелеет мечту встретиться с «Арсеналом» лондонским. «Динамо», пока во всяком случае, купается в лучах прежней славы, и в заключительной игре чемпионата России открывало, наконец, после затяжной и многострадальной реконструкции, свой стадион. Хотели, правда, сделать это еще весной – матчем со «Спартаком», не вышло, подвело качество поля. Так что пришлось открываться игрой с «Арсеналом». Тульским, а не лондонским.

В этот день, конечно же, вспоминали великих игроков прошлого, тем более, что в богатом прошлом у «Динамо» невеликих – по пальцам пересчитать. А затем была процедура, которой позавидовал бы любой клуб этой страны – первый удар по мячу на новом стадионе сделали дочь и внук Льва Яшина.

Так получилось, что на эту игру выпала и еще одна интересная историческая дата – ровно девяносто лет назад, 26 мая 1929 года, именно со стадиона «Динамо» состоялась первая радиотрансляция на всю страну, с матча сборных РСФСР и Украины. Кстати, и сейчас из всех восьми матчей тура, которые начинались в одно и то же время, впрямую, в полном варианте, транслировалась именно игра на «Динамо».

В общем, несмотря на то, что обе команды уже решили свои турнирные задачи, сама обстановка говорила о том, что надо играть для праздника, пофеерить насколько получится. И уж точно не прижимаясь к своим воротам.

«Арсенал» приехала поддержать достаточно внушительная аудитория болельщиков – не менее полутора тысяч, может и больше – свободных мест в гостевом секторе, который на новом «Динамо» выделен в отдельную трибуну, было не очень много.

Правда, началось все не очень весело для болельщиков «Арсенала» – уже на второй минуте защита гостей потеряла на пятачке перед воротами Мигеля Кардозу, и тот с близкого расстояния переиграл вратаря «Арсенала» Нигматуллина.

Так и пошло.

Через пятнадцать минут Григалава после навеса со штрафного поборолся за мяч, и динамовец Марков отличился автоголом – 1:1. Еще примерно через четверть часа Панченко вывел хозяев вперед. В начале второго тайма Мирзов реализовал пенальти за нарушение против Бакаева – 2:2. Но Панченко вновь подарил местной торсиде ощущение близкой победы – 3:2.

Праздник открытия вроде бы уже состоялся – пять забитых мячей зрители увидели.

Однако не хватало восклицательного знака. И его вписал фирменный удар из-за штрафной Горбатенко. 3:3 – и никто не в обиде.

После игры «Арсенал» в полном составе вместе с тренерским штабом и руководством клуба пошел к трибуне со своими болельщиками и с удовольствием включился в перекличку. Болельщики кричали «Тульс-кий!», футболисты – «Ар-се-нал!» Ну а что не радоваться, если даже в этой, формально мало что значащей игре, команда не поплыла, не стала отбывать номер, а держала удар, на каждый пропущенный мяч отвечая своим голом. Второй тайм, когда в защиту вернулся Альварес, и вовсе по счету остался за тульской командой.

Наиболее философски ход матча описал Игорь Черевченко:

- Когда наша команда прибавляла в движении, у «Динамо» возникали проблемы. Когда «Динамо» прибавляло, проблемы были у нас. К сожалению, без ошибок голов не бывает.

Собственно, ничего удивительного – последняя игра сезона, и с каждой прошедшей минутой футболисты приближались к заветному отпуску. Наверное, и правда эмоций на полные девяносто минут оставалось немного.

В целом, когда его попросили подвести итоги сезона, Игорь Геннадьевич ответил коротко: удачный и для «Арсенала», и для болельщиков. Теперь будем готовиться к новому сезону.

Что же касается грядущих изменений, Черевченко сказал, что ведутся переговоры с клубами, которым принадлежат игроки, и какая-то ясность о возможных кадровых решениях появится через неделю-две. Особого скепсиса в голосе, когда главный тренер «Арсенала» отвечал на дежурный вопрос об арендованных футболистах, не было, скорее – сдержанный оптимизм. Хотя при этом Черевченко и добавил, что летняя пауза очень короткая, и времени на то, чтобы наладить игровые связи, которые будут разрушены с уходом тех или иных футболистов, останется немного.

Спросили его и о том, подействовала ли на игроков атмосфера новой, действительно великолепной динамовской арены. По мнению главного тренера «Арсенала», проблемы в связи с этим были скорее у игроков «Динамо», которым хотелось начать новую эпоху в истории клуба с победы.

На это же, кстати, посетовал потом и главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов:

- Хотели начать с победы, но сыграли вничью. Это не самый плохой результат, но осадок остался.

Когда все хорошо, конечно, жаль расставаться с таким футболом. Радует только то, что ненадолго. Впереди – новый, очень интересный сезон, в котором «Арсенал» начнет писать свою новую историю.

статистика

«Динамо» - «Арсенал» – 3:3 (2:1)

26 мая. Москва, «ВТБ Арена Центральный стадион им. Льва Яшина», 23340 зрителей. Судьи Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область).

Голы: Кардозу (2, 1:0), Григалава (17, 1:1), Панченко (29, 2:1), Мирзов (52, с пенальти, 2:2), Панченко (61, 3:2), Горбатенко (84, 3:3).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич (Рыков, 70), Евгеньев, Морозов, Юсупов, Теттех (Москвичев, 78), Кардозу, Панченко, Жоаозиньо, Луценко (Марков, 16).

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Григалава, Володько (Альварес, 46), Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Бакаев, Мирзов, Кангва (Лесовой, 81).

Предупреждения: Юсупов (16), Теттех (31), Морозов (45), Костадинов (47), Комбаров (48), Мирзов (63), Альварес (80).

Удары (в створ): 11 (6) – 8 (4). Угловые: 5 – 4. Голевые моменты: 4 – 3.