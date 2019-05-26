новости
новости
Регистрация
«Арсенал»: праздник, который остался с нами
Фото пресс-службы "Арсенала".

«Арсенал»: праздник, который остался с нами

«Арсенал» вышел на матч с «Динамо» триумфатором сезона: шестое место, участник еврокубков, три игрока национальной сборной России – больше, чем у «Спартака».

Даже с учетом, что двое из этих троих арендованные, свой первый-то в жизни вызов в сборную Мирзов и Бакаев получили именно из Тулы. Такой чудесный сезон теперь надо было просто не испортить.

У каждого своя история. «Арсенал» пишет современную летопись клуба и готовится играть предстоящим летом в еврокубках, даже лелеет мечту встретиться с «Арсеналом» лондонским. «Динамо», пока во всяком случае, купается в лучах прежней славы, и в заключительной игре чемпионата России открывало, наконец, после затяжной и многострадальной реконструкции, свой стадион. Хотели, правда, сделать это еще весной – матчем со «Спартаком», не вышло, подвело качество поля. Так что пришлось открываться игрой с «Арсеналом». Тульским, а не лондонским.

В этот день, конечно же, вспоминали великих игроков прошлого, тем более, что в богатом прошлом у «Динамо» невеликих – по пальцам пересчитать. А затем была процедура, которой позавидовал бы любой клуб этой страны – первый удар по мячу на новом стадионе сделали дочь и внук Льва Яшина.

Так получилось, что на эту игру выпала и еще одна интересная историческая дата – ровно девяносто лет назад, 26 мая 1929 года, именно со стадиона «Динамо» состоялась первая радиотрансляция на всю страну, с матча сборных РСФСР и Украины. Кстати, и сейчас из всех восьми матчей тура, которые начинались в одно и то же время, впрямую, в полном варианте, транслировалась именно игра на «Динамо».

В общем, несмотря на то, что обе команды уже решили свои турнирные задачи, сама обстановка говорила о том, что надо играть для праздника, пофеерить насколько получится. И уж точно не прижимаясь к своим воротам.

«Арсенал» приехала поддержать достаточно внушительная аудитория болельщиков – не менее полутора тысяч, может и больше – свободных мест в гостевом секторе, который на новом «Динамо» выделен в отдельную трибуну, было не очень много.

Правда, началось все не очень весело для болельщиков «Арсенала» – уже на второй минуте защита гостей потеряла на пятачке перед воротами Мигеля Кардозу, и тот с близкого расстояния переиграл вратаря «Арсенала» Нигматуллина.

Так и пошло.

Через пятнадцать минут Григалава после навеса со штрафного поборолся за мяч, и динамовец Марков отличился автоголом – 1:1. Еще примерно через четверть часа Панченко вывел хозяев вперед. В начале второго тайма Мирзов реализовал пенальти за нарушение против Бакаева – 2:2. Но Панченко вновь подарил местной торсиде ощущение близкой победы – 3:2.

Праздник открытия вроде бы уже состоялся – пять забитых мячей зрители увидели.

Однако не хватало восклицательного знака. И его вписал фирменный удар из-за штрафной Горбатенко. 3:3 – и никто не в обиде.

После игры «Арсенал» в полном составе вместе с тренерским штабом и руководством клуба пошел к трибуне со своими болельщиками и с удовольствием включился в перекличку. Болельщики кричали «Тульс-кий!», футболисты – «Ар-се-нал!» Ну а что не радоваться, если даже в этой, формально мало что значащей игре, команда не поплыла, не стала отбывать номер, а держала удар, на каждый пропущенный мяч отвечая своим голом. Второй тайм, когда в защиту вернулся Альварес, и вовсе по счету остался за тульской командой.

Наиболее философски ход матча описал Игорь Черевченко:

- Когда наша команда прибавляла в движении, у «Динамо» возникали проблемы. Когда «Динамо» прибавляло, проблемы были у нас. К сожалению, без ошибок голов не бывает.

Собственно, ничего удивительного – последняя игра сезона, и с каждой прошедшей минутой футболисты приближались к заветному отпуску. Наверное, и правда эмоций на полные девяносто минут оставалось немного.

В целом, когда его попросили подвести итоги сезона, Игорь Геннадьевич ответил коротко: удачный и для «Арсенала», и для болельщиков. Теперь будем готовиться к новому сезону.

Что же касается грядущих изменений, Черевченко сказал, что ведутся переговоры с клубами, которым принадлежат игроки, и какая-то ясность о возможных кадровых решениях появится через неделю-две. Особого скепсиса в голосе, когда главный тренер «Арсенала» отвечал на дежурный вопрос об арендованных футболистах, не было, скорее – сдержанный оптимизм. Хотя при этом Черевченко и добавил, что летняя пауза очень короткая, и времени на то, чтобы наладить игровые связи, которые будут разрушены с уходом тех или иных футболистов, останется немного.

Спросили его и о том, подействовала ли на игроков атмосфера новой, действительно великолепной динамовской арены. По мнению главного тренера «Арсенала», проблемы в связи с этим были скорее у игроков «Динамо», которым хотелось начать новую эпоху в истории клуба с победы.

На это же, кстати, посетовал потом и главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов:

- Хотели начать с победы, но сыграли вничью. Это не самый плохой результат, но осадок остался.

Когда все хорошо, конечно, жаль расставаться с таким футболом. Радует только то, что ненадолго. Впереди – новый, очень интересный сезон, в котором «Арсенал» начнет писать свою новую историю.

статистика

«Динамо» - «Арсенал» – 3:3 (2:1)

26 мая. Москва, «ВТБ Арена Центральный стадион им. Льва Яшина», 23340 зрителей. Судьи Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область).

Голы: Кардозу (2, 1:0), Григалава (17, 1:1), Панченко (29, 2:1), Мирзов (52, с пенальти, 2:2), Панченко (61, 3:2), Горбатенко (84, 3:3).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич (Рыков, 70), Евгеньев, Морозов, Юсупов, Теттех (Москвичев, 78), Кардозу, Панченко, Жоаозиньо, Луценко (Марков, 16).

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Григалава, Володько (Альварес, 46), Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Бакаев, Мирзов, Кангва (Лесовой, 81).

Предупреждения: Юсупов (16), Теттех (31), Морозов (45), Костадинов (47), Комбаров (48), Мирзов (63), Альварес (80).

Удары (в створ): 11 (6) – 8 (4). Угловые: 5 – 4. Голевые моменты: 4 – 3.

Сюжет: Арсенал
В заключительном матче сезона «Динамо» и «Арсенал» сыграли вничью – 3:3
Спорт
В заключительном матче сезона «Динамо» и «Арсенал» сыграли вничью – 3:3
сегодня, в 15:57, 40 2711 2
СМИ: Кирилл Комбаров продлил контракт с «Арсеналом»
Спорт
СМИ: Кирилл Комбаров продлил контракт с «Арсеналом»
сегодня, в 11:48, 8 899 5
Тульский «Арсенал» не смог взять бронзу в молодежном первенстве
Спорт
Тульский «Арсенал» не смог взять бронзу в молодежном первенстве
вчера, в 14:15, 2 1816 2
Алексей Дюмин пообещал «Арсеналу» финансовую поддержку в Лиге Европы
Спорт
Алексей Дюмин пообещал «Арсеналу» финансовую поддержку в Лиге Европы
24 мая, в 17:12, 82 4540 2
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 18:40 +3
Другие статьи по темам
Люди
Игорь Черевченко
Место
Тула
Прочее
АрсеналфутболДинамо-Арсенал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Единая Россия» постаралась провести процедуру голосования нестандартно
«Единая Россия» постаралась провести процедуру голосования нестандартно
В Туле откроется визовый центр Финляндии
В Туле откроется визовый центр Финляндии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.