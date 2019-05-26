В Тулу придет почти 30-градусная жара

Фото из архива Myslo.

Жаркая погода в регионе продержится четыре дня, а затем немного похолодает.

Какая погода ждет туляков в последнюю неделю мая? По прогнозам синоптиков, 27 мая, в понедельник, в регионе ожидается переменная облачность, до +22°С, без осадков.

Уже со вторника в Туле установится жаркая погода и продержится до пятницы. Воздух в эти дни прогреется до +28 — +29°С. Ожидаются кратковременные дожди.

А с 1 июня в Тульской области незначительно похолодает.