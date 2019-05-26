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В Тулу придет почти 30-градусная жара
Фото из архива Myslo.

В Тулу придет почти 30-градусная жара

Жаркая погода в регионе продержится четыре дня, а затем немного похолодает.

Какая погода ждет туляков в последнюю неделю мая? По прогнозам синоптиков, 27 мая, в понедельник, в регионе ожидается переменная облачность, до +22°С, без осадков.

Уже со вторника в Туле установится жаркая погода и продержится до пятницы. Воздух в эти дни прогреется до +28 — +29°С. Ожидаются кратковременные дожди.

А с 1 июня в Тульской области незначительно похолодает.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:00 +3
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