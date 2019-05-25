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В Туле состоялся митинг в честь Дня ветеранов боевых действий
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле состоялся митинг в честь Дня ветеранов боевых действий

Торжественное мероприятие состоялось в сквере памяти воинов-интернационалистов у памятника «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах».

В Туле прошли мероприятия посвященные Дню ветеранов боевых действий Тульской области. Возложить цветы и венки к плитам с фамилиями павших в Афганистане и других «горячих точках» пришли ветераны, военнослужащие, члены их семей, родные и близкие погибших, чиновники, активисты юнармейского движения и военно-патриотических клубов.

Ветеранов боевых действий поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин

– В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто отстаивал интересы России в войнах и вооруженных конфликтах по всей планете. Жители нашего региона во все времена с честью служили Родине. Новейшая история знает множество примеров мужества туляков – от Великой Отечественной войны до операции в Сирии. 

Доблесть, самоотверженность и преданность боевому братству объединяют всех участников боевых действий. Хранить память об их ратном подвиге и чтить павших товарищей – наш священный долг. Благодарю всех, кто вносит свой вклад в это благородное дело, и особенно – ветеранские организации региона. Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!

В Тульской области проживает более 13 тысяч ветеранов боевых действий. В ходе торжественного митинга глава областного министерства труда и социальной защиты Андрей Филиппов вручил отличившимся ветеранам региональные награды.

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День ветеранов боевых действий Тульской области, Фото: 1
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:27 +3
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