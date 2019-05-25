На Пролетарской набережной в Туле прошла открытая фитнес-тренировка

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В рамках проекта «Город Спорта» туляки поучаствовали в круговом тренинге и узнали чуть больше о себе, тренировочном процессе и здоровом образе жизни.

С чего бы обычно ни начиналось утро туляка, в эти выходные оно будет начинаться с взрывного заряда энергии и спорта. И без вариантов! В эту субботу на нескольких площадках стартовал проект «Город Спорта»: туляки могут поучаствовать в мастер-классах с фитнес-экспертами, позаниматься на открытом воздухе и приобщиться к здоровому, подвижному и позитивному образу жизни.

Взялась за осуществление проекта организация «Город спорта», а поддержала инициативу администрация Тулы. Недавний опрос показал: туляки знают, где в городе спортивные площадки, но опасаются ими пользоваться. Не знают достаточно упражнений или не до конца уверены в своей технике выполнения.

Чтобы преодолеть это «спортивное» препятствие, площадки решили «заселить» профессиональными тренерами, экспертами, которые могли бы проводить открытые занятия. Так жители города узнают больше об упражнениях, технике, возможных травмах и способах их избежать. И, как результат, станут посещать спортплощадки с гораздо большим энтузиазмом!

– Наша основная цель – привлечь к занятиям спортом и здоровому образу жизни как можно больше туляков, – прокомментировал начальник управления физкультуры и спорта администрации Тулы Михаил Трунов. – Город не просто создаёт инфраструктуру, но и помогает жителям сориентироваться и научиться пользоваться спортивными площадками.

По словам организатора проекта «Город спорта» Григория Борца, с участниками работают только профессионалы: это и люди с высшим образованием, и дипломированные тренеры, и обладатели сертификатов различных курсов повышения квалификации. А уж сколько спортивных направлений! От скандинавской ходьбы до пауэрлифтинга: найти что-то себе по душе – не проблема!

Занятия на свежем воздухе проводятся в нескольких местах. Сейчас мастер-классы проходят на Казанской набережной, в Центральном парке или около Сквера памяти воинов-интернационалистов. В ближайшем будущем проект планируют перенести еще и в Пролетарский парк. А пока субботних спортсменов собрала Пролетарская набережная.

Круговую тренировку провел фитнес-эксперт Сергей Сулеин. Его не испугала разношерстная публика: подходящее упражнение он нашел и для опытных спортсменов, и для самых юных спортсменок. За одну тренировку участники как будто проделали все возможные упражнения: отжимания, подтягивания, прыжки, проработка отдельных групп мышц. Любые «не хочу» или «не могу» сразу же пресекались. Да и не до этого: не сбить бы дыхание! И если поначалу кто-то стеснялся или сопротивлялся указаниям тренера, к концу тренировки стало понятно: все стеснения пропали, и участников этой тренировки можно смело ждать на следующую. И на все остальные, кажется, тоже.

Участники утренней тренировки поделились своими впечатлениями.

Сергей Сулеин, тренер, эксперт фитнес-клуба VLASTELIN FITNESS:

– У нас сегодня стандартная тренировка: разминочка, потом – это обязательно – изучаем технику упражнений и выполняем их. Всегда стараюсь подбирать нагрузки, чтобы с ними все, и подготовленные, и не очень, справились. В конце – растяжка и заминка. Еще, конечно, отвечаю на все вопросы: в занятиях такого формата я хорошо разбираюсь. По опыту могу сказать: во время групповых занятий более слабые начинают за более сильными наблюдать и стараются до их уровня подтянуться. И это только в плюс идет: люди действительно начинают больше интересоваться спортом, приходят на следующие тренировки. А задача тренера во всем этом – не дать человеку то, к чему он не готов. Для этого опыт и навыки нужны. Ведь здоровье все-таки – это фундамент жизни каждого человека.

Михаил Смоленцев, участник:

– Для меня, вообще, это особенная тренировка: Сергей был моим тренером раньше, сейчас меня «ведет» дистанционно. Поэтому и пришел по его приглашению. Сейчас-то я сам уже все упражнения знаю, а если быть совсем точным, сильно прикипел душой к кроссфиту. Люблю заниматься, потому что виден результат: когда замечаешь, как меняется тело, понимаешь, что тренировки того стоят. И совсем не лень становится просыпаться рано утром в выходной, и руки не хочется опускать: спорт в любом случае с тобой. Это и велосипед, и сноуборд зимой. И на работе у меня спортзал есть! Кстати, что заметил: я из другого города в Тулу приехал, так вот у нас столько спортивных площадок нет. Есть, например, установки во дворах жилых домов, а вот специальных площадок – не так много. В Туле с этим явно лучше. Но можно еще!

Алексей и Михаил, участники:

– Увидели в интернете пост, что планируется открытая тренировка, решили обязательно сходить. Спортом занимаемся давно и прочно – пауэрлифтингом именно. Поэтому так думаем: от групповых тренировок есть толк. Когда много людей вместе занимается, важно просто влиться в общую волну. И тогда совсем не важно, какой уровень подготовки, кто на что способен. Все равно более слабые участники за более подготовленными тянуться начнут. Да и вообще… Тренировки на свежем воздухе – это же так здорово!

Всех туляков приглашают на мастер-классы, которые состоятся 26 мая: