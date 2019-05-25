За год в Тульской области пропали 108 детей

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25 мая волонтёры-поисковики вспоминают детей, в отношении которых не прекращены поисковые мероприятия. По данным ГИАЦ МВД России в прошлом году в Тульской области разыскивалось 108 несовершеннолетних (найдено – 99). Самовольно ушли из дома 28 детей, из детских учреждений – 9 детей.

В январе-марте 2019 года в регионе разыскивалось 8 детей, пропавших в предыдущие годы. Новых сообщений о розыске за это время не поступило. Обычно заявлений о пропаже детей поступает гораздо больше – к счастью, большинство из них находят в течение 1-2 дней и эта информация не учитывается в статистике.

По мнению волонтеров Национального центра, данные по Тульской области говорят об активной работе полиции, следственного комитета и волонтеров по розыску несовершеннолетних – пропавших детей находят в течение первых двух суток с момента исчезновения.

Ко Дню пропавших детей поисковики выпустили видеоролик с ориентировками на тех, кого пока не удалось найти. Вглядитесь в эти лица – каждого из них, несмотря ни на что и вопреки всему ждут родные и близкие.