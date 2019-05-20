Карта «Забота» для новых льготников
С середины апреля расширен список льготных категорий граждан – держателей карты «Забота».
У самой популярной социальной карты Тульской области появились новые владельцы. И сразу ощутили выгоды.
Алексей Кузин выглядит молодо. Но он ветеран боевых действий. Поэтому, с апреля нынешнего года имеет право получить единую дисконтную карту «Забота». Узнал о ней из самого надежного источника – от друзей-знакомых.
– Слухами земля полнится, – говорит Алексей. – Такие важные вещи никогда не проходят бесследно. Люди постарше уверяют, что с «Заботой» жить легче. Я узнал, что мне эта карта полагается, и пришел получить.
Наталья Загорудкина, заведующая отделом соцзащиты населения в Привокзальном районе, считает «Заботу» одним из самых популярных проектов по поддержке льготных слоев населения:
Наталья Загорудкина
– Как только стало известно, что есть карта, по которой пенсионерам делают скидки, люди стали за ней приходить. Когда появились новые льготники – ветераны боевых действий, как Алексей, многодетные семьи, люди предпенсионного возраста, они тоже потянулись за картами.
Елена Грачёва обратилась в соцзащиту Центрального района, чтобы получить карту, как мать опекунской семьи. У неё дети, внуки, приёмная дочка. Елена считает, что небольшая скидка в продовольственных магазинах и аптеках, будет для неё важной поддержкой.
– После того, как был расширен список льготных категорий, люди ежедневно приходят получать карты, – говорит консультант отдела по работе с населением Елена Тимохина.
Между тем, Елена Грачёва захотела немедленно попробовать полученную карту. Самая актуальная торговая точка для неё – аптека. Поэтому, в аптеке «Твой доктор» попытаемся выяснить, какие выгоды даёт «Забота».
– Скидки на медицинские товары составляют до 5%, а это уже очень существенно, – говорит заведующая аптекой на Ленинском проспекте Галина Мельник.
Именно с такой скидкой Елена приобрела бинты.
Анастасия Дементьева
– Расширение списка льготных категорий граждан, имеющих право на получение карты «Забота» произошло по инициативе самих жителей, – говорит зампредседателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, координатор проекта «Единая дисконтная карта «Забота». – За прошедший месяц заметно увеличилось число обращений за картами. Напоминаю, для этого достаточно иметь паспорт и документы, устанавливающие льготу.
Напомним, что проект «Единая дисконтная карта «Забота» реализуется в Тульской области с 2011 года по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». Благодаря карте туляки сэкономили на покупке товаров более 250 миллионов рублей.
Граждане, имеющие право на получение карты «Забота»:
- пенсионеры по старости, выслуге лет и инвалидности,
- участники ВОВ,
- инвалиды ВОВ,
- труженики тыла и вдовы погибших участников ВОВ,
- жители блокадного Ленинграда,
- бывшие узники фашистских концлагерей,
- жертвы политических репрессий,
- многодетные семьи,
- семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями,
- инвалиды I, II, III групп,
- ветераны боевых действий,
- ветераны труда
- опекунские семьи,
- приемные семьи,
- семьи, потерявшие кормильца,
- женщины, достигшие возраста 55 лет,
- мужчины, достигшие возраста 60 лет.
Телефон горячей линии 71-66-85, адрес сайта проекта: https://zabota71.ru