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Карта «Забота» для новых льготников

Карта «Забота» для новых льготников

С середины апреля расширен список льготных категорий граждан – держателей карты «Забота».

У самой популярной социальной карты Тульской области появились новые владельцы. И сразу ощутили выгоды.

Алексей Кузин выглядит молодо. Но он ветеран боевых действий. Поэтому, с апреля нынешнего года имеет право получить единую дисконтную карту «Забота». Узнал о ней из самого надежного источника – от друзей-знакомых.

– Слухами земля полнится, – говорит Алексей. – Такие важные вещи никогда не проходят бесследно. Люди постарше уверяют, что с «Заботой» жить легче. Я узнал, что мне эта карта полагается, и пришел получить.

Наталья Загорудкина, заведующая отделом соцзащиты населения в Привокзальном районе, считает «Заботу» одним из самых популярных проектов по поддержке льготных слоев населения:

Наталья Загорудкина

– Как только стало известно, что есть карта, по которой пенсионерам делают скидки, люди стали за ней приходить. Когда появились новые льготники – ветераны боевых действий, как Алексей, многодетные семьи, люди предпенсионного возраста, они тоже потянулись за картами.

Елена Грачёва обратилась в соцзащиту Центрального района, чтобы получить карту, как мать опекунской семьи. У неё дети, внуки, приёмная дочка. Елена считает, что небольшая скидка в продовольственных магазинах и аптеках, будет для неё важной поддержкой.

– После того, как был расширен список льготных категорий, люди ежедневно приходят получать карты, – говорит консультант отдела по работе с населением Елена Тимохина.

Между тем, Елена Грачёва захотела немедленно попробовать полученную карту. Самая актуальная торговая точка для неё – аптека. Поэтому, в аптеке «Твой доктор» попытаемся выяснить, какие выгоды даёт «Забота».

– Скидки на медицинские товары составляют до 5%, а это уже очень существенно, – говорит заведующая аптекой на Ленинском проспекте Галина Мельник.

Именно с такой скидкой Елена приобрела бинты.

Анастасия Дементьева

– Расширение списка льготных категорий граждан, имеющих право на получение карты «Забота» произошло по инициативе самих жителей, – говорит зампредседателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, координатор проекта «Единая дисконтная карта «Забота». – За прошедший месяц заметно увеличилось число обращений за картами. Напоминаю, для этого достаточно иметь паспорт и документы, устанавливающие льготу.

Напомним, что проект «Единая дисконтная карта «Забота» реализуется в Тульской области с 2011 года по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». Благодаря карте туляки сэкономили на покупке товаров более 250 миллионов рублей.

Граждане, имеющие право на получение карты «Забота»:

  • пенсионеры по старости, выслуге лет и инвалидности,
  • участники ВОВ,
  • инвалиды ВОВ,
  • труженики тыла и вдовы погибших участников ВОВ,
  • жители блокадного Ленинграда,
  • бывшие узники фашистских концлагерей,
  • жертвы политических репрессий,
  • многодетные семьи,
  • семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями,
  • инвалиды I, II, III групп,
  • ветераны боевых действий,
  • ветераны труда
  • опекунские семьи,
  • приемные семьи,
  • семьи, потерявшие кормильца,
  • женщины, достигшие возраста 55 лет,
  • мужчины, достигшие возраста 60 лет.

Телефон горячей линии 71-66-85, адрес сайта проекта: https://zabota71.ru

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