Туляков приглашают на публичные слушания по изменению генплана города

Они пройдут в соответствии с утвержденным графиком с 17 июня по 3 июля.

В Туле назначены публичные слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в Генеральный план города. Они пройдут с 17 июня по 3 июля. С предлагаемым проектом все желающие могут ознакомиться на правовом портале Тулы и на сайте городской Думы.

Экспозиции проектов также проходят в зданиях администраций городских округов. Предложения и замечания можно подавать в письменной форме в Тульскую городскую Думу по адресу: пр. Ленина, д. 2, 5 подъезд, а также в главных управлениях администрации Тулы по соответствующему территориальному округу через книгу учета посетителей экспозиции рассматриваемого проекта.

С графиком публичных слушаний можно ознакомиться тут. Регистрация участников производится за час до начала мероприятия.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе паспорт (для физических лиц) и регистрационные документы (для юридических лиц), а также копии этих документов. Владельцев земельных участков или расположенных на них объектов/помещений, необходимо также иметь при себе документы, подтверждающие право собственности.