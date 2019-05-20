За три дня тульские госавтоинспекторы задержали 60 пьяных водителей

Девять из них уже привлекались к ответственности за нетрезвое вождение.

Во время профилактических мероприятий и надзорной деятельности сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области с 17 по 19 мая выявили 60 нарушений, связанных с нетрезвым вождением.

23 водителя привлечены к административной ответственности за пьяную езду, 28 отказались проходить медосвидетельствование. Ещё девять задержанных ранее привлекались к административной ответственности за подобное нарушение, теперь им грозит уголовное наказание.

По всем фактам были составлены административные материалы. Напомним, за пьяную езду и отказ от освидетельствования водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, рецидивистам грозит до двух лет лишения свободы.