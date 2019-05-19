Фото из архива Myslo.
Летний сезон на Казанской набережной: афиша на 19 мая
Публикуем список мероприятий, которые стоит сегодня посетить!
На Казанской набережной с размахом стартовал летний туристический сезон «Тула. Лето. Море впечатлений». Что ждет туляков и гостей города сегодня, 19 мая? Рассказываем.
- 14.00 — 18.00 — ярмарка хэнд-мейд мастеров, беседка «Волна»
- 12.00 — 0.00 — культурный центр «Типография», беседка «Амфитеатр»
- 11.00 — 17.00 — локации от Мануфактории (дженга, хоккей и «Энгри бердс»), Площадь на Казанской набережной
- 12.00 — 17.00 — роспись пряников от «Музея международного пряника», мастер-классы от «Экспериментории», детская площадка (Оранжевая беседка)
- 17.30 — 20.00 — выступления уличных артистов, локации по набережной и ул. Металлистов.
Сцена, Казанская набережная:
- 16.00. — 18.30 — Salsa-open,
- 18.30 — 21.00 — линди-хоп вечеринка, мастер-классы по социальным танцам от студии танцев Jamping Jive.
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