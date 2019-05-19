Летний сезон на Казанской набережной: афиша на 19 мая

Фото из архива Myslo.

Публикуем список мероприятий, которые стоит сегодня посетить!

На Казанской набережной с размахом стартовал летний туристический сезон «Тула. Лето. Море впечатлений». Что ждет туляков и гостей города сегодня, 19 мая? Рассказываем.