«Толя Робот» будет повышать мотивацию у туляков

19 мая в 14.00 всех желающих приглашают в «Искру», чтобы поделиться своей мотивацией с окружающими.

20 мая на ТНТ стартует сериал «Толя Робот». В канун премьеры в Туле в центре пространства «Искра» установят стену, на которую любой желающий сможет добавить свою мотивационную тему.

У стены будут постоянно находиться профессиональные художники граффити, которые перенесут твою идею на поверхность стены. Чтобы было проще объяснить смысл своего креатива, рядом с большой стеной будет установлена маленькая, где каждый сможет наглядно показать свою задумку.

Идею мотивировать жителей Тулы ТНТ позаимствовал у главного героя сериала «Толя Робот». По сюжету Толя (Александр Паль) — молодой провинциальный парень, потерявший руки и ноги. Даже в таком состоянии он оказывается более сильным, оптимистичным и жизнелюбивым, чем окружающие его члены общества. Несмотря на царящие вокруг тотальное воровство и полное безразличие соседей к условиям жизни, главный герой начинает борьбу за благополучие родного дома. Он-то знает: разруха прежде всего в головах.

Толя вдохновляет своего друга, горе-байкера Ваню (Евгений Кулик) не пасовать перед трудностями. Замкнутую сиделку Люду (Валентину Мазунина) — заняться повышением самооценки. Начинающую певицу Машу (Маргарита Аброськина), в которую он тайно влюблен, Толя учит быть самой собой. И не беда, что она собирается переезжать в Москву, это только подзадоривает главного героя, добавляя еще больше уверенности.

Всех желающих приглашают 19 мая в 14.00 в пространство «Искра» поделиться своей мотивацией.

Сериал «Толя Робот» стартует с 20 мая в 20.00 на телеканале ТНТ.