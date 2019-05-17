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На улице Советской в Туле столкнулись автобус и трамвай
Фото Дмитрия Дзюбина

На улице Советской в Туле столкнулись автобус и трамвай

На месте аварии затруднено движение, собирается пробка.

Как сообщает корреспондент Myslo, на пересечении улиц Советской и Оборонной столкнулись автобус и трамвай. Судя по всему, водитель автобуса не предоставил трамваю преимущество и не учёл факт заноса вагона на рельсах.

Транспортные средства получили незначительные механические повреждения, судя по всему, никто серьёзно не пострадал. На месте аварии со стороны улиц Оборонной и Советской (от «Гостиного двора») затруднено движение, собирается пробка.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:31 +2
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Тулаулица Советскаяулица Оборонная

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