На улице Советской в Туле столкнулись автобус и трамвай

Фото Дмитрия Дзюбина

Как сообщает корреспондент Myslo, на пересечении улиц Советской и Оборонной столкнулись автобус и трамвай. Судя по всему, водитель автобуса не предоставил трамваю преимущество и не учёл факт заноса вагона на рельсах.

Транспортные средства получили незначительные механические повреждения, судя по всему, никто серьёзно не пострадал. На месте аварии со стороны улиц Оборонной и Советской (от «Гостиного двора») затруднено движение, собирается пробка.