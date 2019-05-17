Жителям Зареченского округа рассказали о строительстве моста, реконструкции очистных и ремонте дорог

Об этом в рамках такой встречи в Зареченском районе рассказал мэр оружейной столицы Юрий Цкипури.

Юрий Цкипури – Все, что мы делаем в Туле, мы делаем вместе с вами, активистами, председателями ТОС и старшими по домам. В январе 2019 года депутаты Тульской городской Думы приняли решение о выплате вознаграждения за труд председателей ТОС. Благодаря неравнодушным людям нам удается реализовывать проект «Народный бюджет», в рамках которого отремонтировано уже 779 дворов и 47 общественных пространств, – отметил глава города.

Но всегда есть, куда расти, поэтому планов на 2019 год достаточно много. Глава администрации Тулы Евгений Авилов рассказал о планах по развитию жилищно-коммунальной сферы:

Евгений АВилов – Тула вошла в пятерку регионов, которые прошли отбор для участия в инвестиционной программе Нового банка развития БРИКС. Городская администрация подготовила заявку на 6 млрд рублей. Если ее одобрят, то в Туле проведем полную реконструкцию очистных сооружений. Стоимость работ оценивается в 1,7 миллиарда рублей. Это огромные средства, из бюджета города вряд ли мы могли бы себе позволить. Сюда же входит реконструкция вторых очистных сооружений в п. Хомяково. Также планируем замену тепловых сетей в Зареченском округе на 400 млн рублей. 700 млн планируем вложить в ремонт дорог в центральной части Заречья. В планах замена канализационного коллектора на набережной Дрейера, который сегодня тоже уже в ненормативном состоянии. Это канализование всего Заречья. Также в этом проекте планируется отремонтировать объекты социальной инфраструктуры. Мы защитили программу на 150 миллионов рублей по капитальному ремонту детских садов и школ Зареченского округа. Возможно, со следующего года данные проекты начнем реализовывать в Заречье.

О других планах по благоустройству района рассказал начальник главного управления администрации г. Тулы по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков.

Максим Щербаков –В этом году продолжится подведение коммунальной инфраструктуры к земельным участкам, выделенным под строительство домов многодетным семьям. В декабре 2018 года было построено 1,3 км дороги (7,5 млн рублей). В этом году уже заключен контракт на 16,7 млн рублей на прокладку 3 км водопровода. На проведение работ отведено 180 календарных дней с 30 апреля.

Долгожданный объект для жителей Заречья – мост через Упу, который свяжет улицы Мосина, Дрейера и набережную, снизив нагрузку на указанные дороги. Ранее сообщалось, что он будет платным, но сейчас инвестор сменился. Осенью будет заключено инвестиционное соглашение. Предполагается, что новый мост будет построен в 2020-2021 годах. Проезд по нему будет бесплатным.

В Зареченском районе активно ведется капитальный ремонт многоквартирных домов, в этом году работы будут проведены в 82 многоэтажках. В рамках капремонта ведется и замена лифтов. Из 108 лифтов, которые меняют в Туле, каждый второй – в Заречье, благодаря тому, что в округе раньше остальных провели собрания.

Также в Зареченском округе проверено состояние всех детских площадок. В течение этого года все площадки, которые стоят на балансе муниципалитета, будут отремонтированы.

В ходе встречи жители высказали свои предложения по благоустройству и развитию района.

Елена Смирнова, председатель совета дома №1-в по ул. М. Горького:

Ольга Смирнова – Возле нашего дома нет ни одного пешеходного перехода. У нас 325 квартир в доме, живет много детей. Рядом дорога, но перейти ее безопасно негде.

Евгений Авилов предложил Елене вместе с собранием обсудить этот вопрос и добавил, что не видит проблемы: нанести «зебру» и установить знаки – это не такие уж великие расходы.

Также одна из жительниц рассказала о свалке у реки Тулицы.

– Я предлагаю такие вопросы начинать с обращения к жителям, не каким-то конкретным, а ко всем. Свалка не появляется из неоткуда, кто-то мусор привез. Конечно, нужно в первую очередь говорить о культуре. Может быть, нужно усилить контрольные мероприятия в этом плане и штрафовать тех, кто нарушает правила благоустройства. Наличие мусора мы берем на контроль и в течение месяца он будет вывезен.

Много было и благодарностей от жителей в адрес администрации города и округа за благоустройство, которое ведется в округе.