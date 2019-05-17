Тульский областной краеведческий музей отмечает 100-летний юбилей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На торжественном собрании представили почтовые карточки, посвященные этому событию.

В Тульском областном краеведческом музее состоялось торжественное мероприятие по случаю 100-летия учреждения. Поздравить сотрудников и ветеранов музея коллеги из учреждений культуры, краеведы, постоянные посетители. Заместитель министра культуры Тульской области Ирина Иванова зачитала поздравительный адрес Губернатора Алексея Дюмина:

«На протяжении века ваш музей служит духовному и культурному просвещению людей, бережно хранит для потомков память поколений. Очень важно, что вы постоянно движетесь вперед, ведете научно-исследовательскую деятельность, реализуете культурно-образовательные проекты, внедряете творческие инновации. Своим трудом, самоотдачей и ответственным подходом к делу вы заслужили большое уважение посетителей».

Затем состоялось гашение первых экземпляров почтовых карточек, посвященных 100-летию Тульского областного краеведческого музея, а для гостей прошла экскурсия по юбилейной выставке «Век Созидания».

Тульский областной краеведческий музей (ТОКМ) был основан 18 мая 1919 года – в день начала работы первой художественно-исторической выставки в Доме имени К. Маркса (ныне – Музей самоваров).

В основной экспозиции музея представлено около 4500 экспонатов, которые размещены в десяти тематических залах – ископаемые фрагменты животных Ледникового периода, удивительные археологические находки, предметы крестьянского быта, самовары, оружие, награды, пряничные доски, гармони и военные реликвии.