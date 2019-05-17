новости
новости
Регистрация
Тульский областной краеведческий музей отмечает 100-летний юбилей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульский областной краеведческий музей отмечает 100-летний юбилей

На торжественном собрании представили почтовые карточки, посвященные этому событию.

В Тульском областном краеведческом музее состоялось торжественное мероприятие по случаю 100-летия учреждения. Поздравить сотрудников и ветеранов музея коллеги из учреждений культуры, краеведы, постоянные посетители. Заместитель министра культуры Тульской области Ирина Иванова зачитала поздравительный адрес Губернатора Алексея Дюмина:

«На протяжении века ваш музей служит духовному и культурному просвещению людей, бережно хранит для потомков память поколений. Очень важно, что вы постоянно движетесь вперед, ведете научно-исследовательскую деятельность, реализуете культурно-образовательные проекты, внедряете творческие инновации. Своим трудом, самоотдачей и ответственным подходом к делу вы заслужили большое уважение посетителей».

Затем состоялось гашение первых экземпляров почтовых карточек, посвященных 100-летию Тульского областного краеведческого музея, а для гостей прошла экскурсия по юбилейной выставке «Век Созидания».

Тульский областной краеведческий музей (ТОКМ) был основан 18 мая 1919 года – в день начала работы первой художественно-исторической выставки в Доме имени К. Маркса (ныне – Музей самоваров).

В основной экспозиции музея представлено около 4500 экспонатов, которые размещены в десяти тематических залах – ископаемые фрагменты животных Ледникового периода, удивительные археологические находки, предметы крестьянского быта, самовары, оружие, награды, пряничные доски, гармони и военные реликвии.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +1
Другие статьи по темам
Событие
юбилей музея100-летие музеяТульский областной краеведческий музейторжественное мероприятие
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки в соцсетях сообщили об убийстве лихача-нарушителя: фото 18+
Туляки в соцсетях сообщили об убийстве лихача-нарушителя: фото 18+
На улице Советской в Туле столкнулись автобус и трамвай
На улице Советской в Туле столкнулись автобус и трамвай
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.