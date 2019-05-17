Туляк залез в дом бывшей жены через форточку
Мужчина украл 4000 рублей и продукты.
В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже. По предварительным данным, 27-летний безработный и ранее судимый мужчина пробрался в частный дом бывшей жены через незакрытую форточку.
Воспользовавшись отсутствием хозяйки, он украл 4000 рублей и находившиеся в доме продукты.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в кратчайшие сроки после поступления сообщения о происшествии полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Он был задержан. Мужчина признался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».
Другие статьи по темам
Место