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Туляков приглашают присоединиться к акции «На работу на велосипеде»
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают присоединиться к акции «На работу на велосипеде»

Акция проходит в России три раза в год.

17 мая и 20 сентября в России пройдет ежегодная акция «На работу на велосипеде», которая призвана показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка.

Проведение акции помогает изменить модели поведения и мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта, способствует активизации работы по пропаганде здорового образа жизни, привлечению внимания государственных, коммерческих и негосударственных организаций к проблемам сохранения экологии города и улучшению транспортной доступности.

В 2018 году акция «На работу на велосипеде» прошла в 35 субъектах РФ. К акции присоединились более 400 компаний, общее число сотрудников которых составляет более 1 миллиона человек.

Присоединяйтесь к акции! Подробности здесь

По всем вопросам обращаться к Владимиру Кумову, национальному координатору акции «На работу на велосипеде», советнику заместителя Министра транспорта Российской Федерации на общественных началах по электронной почте v.kumov@gmail.com.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:45 +5
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