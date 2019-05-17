Туляков приглашают присоединиться к акции «На работу на велосипеде»

Фото из архива Myslo.

Акция проходит в России три раза в год.

17 мая и 20 сентября в России пройдет ежегодная акция «На работу на велосипеде», которая призвана показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка.

Проведение акции помогает изменить модели поведения и мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта, способствует активизации работы по пропаганде здорового образа жизни, привлечению внимания государственных, коммерческих и негосударственных организаций к проблемам сохранения экологии города и улучшению транспортной доступности.

В 2018 году акция «На работу на велосипеде» прошла в 35 субъектах РФ. К акции присоединились более 400 компаний, общее число сотрудников которых составляет более 1 миллиона человек.

Присоединяйтесь к акции! Подробности здесь.

По всем вопросам обращаться к Владимиру Кумову, национальному координатору акции «На работу на велосипеде», советнику заместителя Министра транспорта Российской Федерации на общественных началах по электронной почте v.kumov@gmail.com.