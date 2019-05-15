Перед матчем «Арсенал» – «Урал» стадион обследуют кинологи

Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

Сегодня, 15 мая, на Центральном стадионе состоится ответный полуфинальный матч Кубка России «Арсенал» — «Урал». Начало игры — в 19.00.

Сотрудники и военнослужащие регионального Управления Росгвардии вместе с полицейскими обеспечат общественный порядок во время спортивного мероприятия.

Перед началом игры специалисты инженерно-технических групп с помощью специальных средств и служебных собак обследуют стадион на наличие подозрительных предметов.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области напоминает, что на стадионы запрещено проносить колющие и режущие предметы, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия.