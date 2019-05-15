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Внимание, в Туле орудует мошенник: помогите опознать его по фото!

Внимание, в Туле орудует мошенник: помогите опознать его по фото!

Злоумышленник просит разменять деньги, а затем «ломает» стопку купюр.

На записи камер видеонаблюдения попал мошенник, который промышляет обманом продавцов и кассиров в торговых точках.
 
Схема «работы» афериста достаточно проста. Так, своей последней жертве преступник представился человеком, который якобы обналичил в банкомате зарплату. По его словам устройство выдало ему несколько десятков тысяч рублей мелкими купюрами и он хотел бы обменять их на крупные.
 
 
Продавец и мошенник пересчитывали деньги несколько раз. Причем в последний раз преступник держал деньги несколько необычным образом — стопка купюр лежала у него на ладони на ребре, что позволило ему незаметно разделить их пальцем на две части. Незаметным для сотрудника торговой точки движением злоумышленник спрятал в карман «заломленные» купюры и, когда продавец начала вновь пересчитывать деньги, быстро вышел из торговой точки, после чего скрылся в неизвестном направлении.
 
В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
 
 
Приметы преступника: на вид 40-45 лет, плотного телосложения, волосы русые короткие, глаза предположительно голубые, либо серые. Рост около 170 см. Внешность славянская.
 
Был одет в белую футболку, синие джинсы и темный пиджак. На плече висела кожаная черная сумка.
 

Внимание! Если вы узнали человека на фото, где-то видели или пострадали от его действий, просьба позвонить по телефонам 02, 102 (с мобильного), или +7-962-272-02-02.
 
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Туле был задержан аферист-«подломщик», который прикидывался жителем Югославии.
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Автор: Сергей Стариков, вчера, в 13:48 +17
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