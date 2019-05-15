Внимание, в Туле орудует мошенник: помогите опознать его по фото!

На записи камер видеонаблюдения попал мошенник, который промышляет обманом продавцов и кассиров в торговых точках.

Схема «работы» афериста достаточно проста. Так, своей последней жертве преступник представился человеком, который якобы обналичил в банкомате зарплату. По его словам устройство выдало ему несколько десятков тысяч рублей мелкими купюрами и он хотел бы обменять их на крупные.

Продавец и мошенник пересчитывали деньги несколько раз. Причем в последний раз преступник держал деньги несколько необычным образом — стопка купюр лежала у него на ладони на ребре, что позволило ему незаметно разделить их пальцем на две части. Незаметным для сотрудника торговой точки движением злоумышленник спрятал в карман «заломленные» купюры и, когда продавец начала вновь пересчитывать деньги, быстро вышел из торговой точки, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Приметы преступника: на вид 40-45 лет, плотного телосложения, волосы русые короткие, глаза предположительно голубые, либо серые. Рост около 170 см. Внешность славянская.

Был одет в белую футболку, синие джинсы и темный пиджак. На плече висела кожаная черная сумка.

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