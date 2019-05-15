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Горящий мусоровоз в Туле попал на видео
Фото: стоп-кадр видео.

Горящий мусоровоз в Туле попал на видео

Из-за происшествия оказалась перекрыта одна из полос движения.

Напомним, вечером, 14 мая, на ул. Щегловская Засека в Туле в мусоровозе загорелся мусор. На снятых очевидцем Сергеем Ветчинниковым кадрах видно, что после безуспешных попыток тушения водитель принял решение вывалить содержимое своего контейнера прямо на проезжую часть. Почему он не сделал это на обочине - неизвестно.
 
Из-за происшествия оказалась перекрыта одна из полос движения.
 

После того, как водитель и его помощники ликвидировали возгорание, мусор собрали обратно и автомобиль продолжил свой путь к точке назначения.

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Автор: Сергей Стариков, вчера, в 13:15 +9
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