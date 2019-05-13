В Щекино Роспотребнадзор закрыл слишком шумное кафе

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели проверку в кафе «Фэмили», расположенном в поселке Первомайский Щекинского района. Поводом для визита стали многочисленные обращения от местных жителей, которые пожаловались на слишком шумную работу заведения в ночное время.

Специалисты провели инструментальные замеры эквивалентных уровней звука в квартирах данного жилого дома от технологического и музыкального оборудования, установленного в кафе. Выяснилось, что они завышены – с 23.00 до 7.00 в заведении слишком громко играла музыка. Также были выявлены нарушения, связанные с работой вентиляционного оборудования.

По итогам проверки был составлен протокол о временном запрете деятельности кафе «Фэмели». Постановлением районного суда заведение закрыто на 90 суток для устранения нарушений.