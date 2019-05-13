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В Туле вооружённый мужчина напал на магазин

В Туле вооружённый мужчина напал на магазин

Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии.

На пульт дежурного вневедомственной охраны по Туле поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в одном из магазинов. По данным Myslo, инцидент произошел на улице Хворостухина. На место была направлена группа задержания Росгвардии. 

В магазине росгвардейцы задержали вооруженного ножом мужчину, который угрожал продавцу расправой. Как уточнили в пресс-службе ведомства, 33-летний злоумышленник ранее был судим за разбой.

Похожий случай прошёл в одном из сетевых супермаркетов – начальник охраны магазина сообщил, что в торговом зале мужчина пытается украсть товар. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Они задержали 22-летнего безработного ранее судимого молодого человека. Оба задержанных были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия решения о возбуждении уголовных дел.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:09 +3
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