В Туле вооружённый мужчина напал на магазин

На пульт дежурного вневедомственной охраны по Туле поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в одном из магазинов. По данным Myslo, инцидент произошел на улице Хворостухина. На место была направлена группа задержания Росгвардии.

В магазине росгвардейцы задержали вооруженного ножом мужчину, который угрожал продавцу расправой. Как уточнили в пресс-службе ведомства, 33-летний злоумышленник ранее был судим за разбой.

Похожий случай прошёл в одном из сетевых супермаркетов – начальник охраны магазина сообщил, что в торговом зале мужчина пытается украсть товар. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Они задержали 22-летнего безработного ранее судимого молодого человека. Оба задержанных были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия решения о возбуждении уголовных дел.