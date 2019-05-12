Фотографов Тулы ждут на «Дикой Мяте»!

Фото Алексея Пирязева.

Если фотография – это ваше призвание, вы обожаете репортажную съемку и хотите стать частью крупнейшего опен-эйра страны, то организаторы ждут ваши заявки.

На три незабываемых дня - 28, 29 и 30 июня - вы получите доступ в фотозоны фестиваля, увидите дикомятный мир через призму своего мощного объектива, а снимки с «Дикой Мяты» станут украшением вашего портфолио и объектом восхищения поклонников фестиваля. Например, как снимки нашего мастера Алексея Пирязева.

Чтобы стать фотографом «Дикой Мяты» и узнать обо всех плюсах официальной аккредитации, вам нужно написать на dina@jgroup.ru, указав в теме письма «Фотограф на Дикую Мяту». Также в заявке необходимо указать:

– технику, которой планируете снимать;

– ссылку на свое концертно-репортажное портфолио (а не сами фото);

– свой контактный телефон.