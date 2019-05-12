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Фотографов Тулы ждут на «Дикой Мяте»!
Фото Алексея Пирязева.

Фотографов Тулы ждут на «Дикой Мяте»!

Если фотография – это ваше призвание, вы обожаете репортажную съемку и хотите стать частью крупнейшего опен-эйра страны, то организаторы ждут ваши заявки.

На три незабываемых дня - 28, 29 и 30 июня - вы получите доступ в фотозоны фестиваля, увидите дикомятный мир через призму своего мощного объектива, а снимки с «Дикой Мяты» станут украшением вашего портфолио и объектом восхищения поклонников фестиваля. Например, как снимки нашего мастера Алексея Пирязева.

Чтобы стать фотографом «Дикой Мяты» и узнать обо всех плюсах официальной аккредитации, вам нужно написать на dina@jgroup.ru, указав в теме письма «Фотограф на Дикую Мяту». Также в заявке необходимо указать:
– технику, которой планируете снимать;
– ссылку на свое концертно-репортажное портфолио (а не сами фото);
– свой контактный телефон.

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