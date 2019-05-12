Водолазы ищут в Ахтубе тело жителя Тульской области

Мужчине 62 года, по предварительной информации он - житель города Новомосковска.

Сотрудники «Волгоспаса» Ахтубинской спасательной станции совместно с сотрудниками ГИМС ведут поиски 62-летнего жителя Тульской области, который, предположительно, утонул в ночь с 7 на 8 мая в реке Ахтубе.

По данным телеканала «Астрахань 24», инцидент произошел на базе отдыха в Харабалинском районе, где мужчина находился в компании знакомых. По одной из версий, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.