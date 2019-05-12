Фестиваль «ЛитераТула»: Как стать писателем, рассказать ребенку о сексе и воспитать с помощью книги?

Фото Дмитрия Дзюбина.

Пообщаться с человеком, который написал твою любимую книгу, – такая возможность выпадает нечасто. В Туле это можно сделать на фестивале «ЛитераТула».

В субботу на фестивале «ЛитераТула», который проходит на базе кластера «Октава», серию встреч открыл писательский дуэт из Беларуси - Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский. Они одни из самым популярных и любимых авторов для подростков. Совместно выпустили более десятка книг, которые мгновенно обрели любовь читателей.

Конечно же всем было интересно узнать, как пишутся книги двумя авторами сразу?

- Вместе мы продумываем сюжет книги, а далее каждый работает над своим персонажем. Я пишу про девочек, а Андрей про мальчиков, — рассказала Евгения. — На самом деле я до сих пор ощущаю себя подростком и, может быть, именно поэтому удается легко писать о них и для них.

— Можно ли научиться писать книги?

- Написание любого текста — это некое таинство, которому нельзя научить. Либо у тебя есть дар складывать слова, либо нет. Можно научить делать табуретку, и именно этим мы и занимается в нашей мастерской с детьми: учим делать «табуретку» — работать с сюжетом, правильно его выстраивать, — рассказал Андрей Жвалевский.

— Как правильно воспитывать детей?

- Мы очень часто пытаемся воспитывать детей, но нужно лишь быть добрым и честным с ними. И тогда все будет хорошо. Им нужно обязательно рассказывать о тех чувствах, которые испытываете сами. Например, если произошла ссора, то молчать в этой ситуации самое неправильное. Нужно обязательно сказать, что вы расстроены, вам грустно от того, что произошло. Нужно обязательно показывать, что у вас есть чувства, — ответила Евгения.

— Есть ли темы, на которые вы никогда не будете писать?

– На этот вопрос нельзя однозначно ответить. Все зависит от ситуации. Да, есть некоторые темы, на которые в каком-то случае не хочется говорить, и это нормально, — пояснила Евгения. — Если ее кто-то затрагивает, то я всегда сразу ее отсекаю и говорю, что мне неприятно о ней говорить. Дочери своей я тоже прививаю эту привычку, это абсолютно нормально и в этом нет ничего страшного. Но ставить жесткие рамки и говорить «никогда» — это неправильно.

— Что вдохновляет на написание книг?

– Книга — это в том числе и возможность поговорить с ребенком на сложную тему, к которой родитель не знает, как подступиться. Я, например, не знала как поговорить со своей дочерью на тему секса. И так родилась идея написать «52-е февраля». В других случаях тема сама по себе очень волнующая и становится поводом для написания книги. Например, тема суицида. Мы сами очень жизнелюбивые люди и, может быть, именно поэтому решили написать «Пока я на краю». Книга далась очень нелегко, но результатом мы довольны. Пока психологи не прочитали ее и не сказали, что она безопасна для прочтения, мы не отдавали ее в печать, — рассказала Евгения.

Завершилась встреча авторграф-сессией с писателями.

Также тулякам удалось пообщаться с Антоном Соей – продюсером, поэтом и автором произведений для взрослой аудитории, а также автором многих песен. В его историях — самые невероятные сюжеты и герои: внучка Бабы-Яги, поющая лошадка — поп-звезда, говорящий таракан, который умеет становиться невидимым и дружит с девочкой. Богатство фантазии писателя, юмор и, главное, вера в то, что добро всегда побеждает, — благодаря этому сказки Антона Сои находят отклик не только в детских, но и во взрослых сердцах. С 2007 по 2017 год он написал 20 книг для взрослых, подростков и детей. Наиболее известные: «ЭмоБой», «З.Л.О», «Звёздочка. Лошадка, которая поёт», «Ёжка идёт в школу», «Витчхантеры».

Совсем недавно в издательстве «Абрикобукс» вышла новая книга Антона Сои - «Правдивая история Федерико Рафинелли». С ее презентации и началась встреча.

– О чем эта книга? О том, что семья — это очень важно. Даже если твои родители — громогласный клоун-людоед и бородатая клоунесса. А еще о том, что настоящий смех должен быть только добрым, а любовь и дружба спасают мир. Доказательство тому — чувство, возникшее между добрым принцем, клоуном в рыжем парике, и странной девушкой с повязкой на глазу.

– Верите ли Вы, что чудо может быть только в сказке?

– Конечно же нет, я уверен, что в реальной жизни волшебства намного больше, чем в любой книге, только мы не можем его разглядеть.

– Как стать писателем?

– Я никогда не собирался становиться писателем, хотя в 8 лет написал свой первый рассказ, в 14 начал, как и многие, писать стихи, потом работал продюсером, а в 40 лет набрался наглости и стал детским писателем. Но могу сказать, что для детей писать более ответственно. Если вам нравится писать и то, что вы пишете, интересно кому-то кроме вас, то, значит, нужно это продолжать. Начинающие авторы могут размещать свои произведения, например, на Литресе в бесплатном доступе для читателей. Издатели, если увидят, что ваши произведения пользуются спросом, сами свяжутся с вами и предложат напечатать их.

Кроме встреч с писателями, на фестивале «ЛитераТула» можно посетить широкую книжную ярмарку, побывать на мастер-классах, посмотреть спектакли или послушать читку произведений, а также принять участие в различных обсуждениях.

До завершения фестиваля осталось чуть более часа (программа здесь). Площадка фестиваля будет работать до 20.00 в «Октаве».