Поисковики ищут в Тульской области родственников погибших красноармейцев
Семью рядового Ивана Семеновича Золотова волонтеры пытаются найти уже около 30 лет.
Останки красноармейца Ивана Семеновича Золотова были подняты московским поисковым отрядом «Обелиск» 25 сентября 1989 года в Темкинском районе Смоленской области, возле урочища деревни Березки. Впоследствии красноармеец Золотов был перезахоронен в братской могиле деревни Замыкое.
Почти 30 лет искатели не оставляют надежды найти родственников Ивана Золотова, чтобы передать им личные документы и «смертный медальон» бойца. Известно, что красноармеец Золотов родился в 1910 году, был призван на военную службу из Тульской области. Погиб в марте 1942 года.
Родственников Ивана Золотова просят связаться с волонтером поискового отряда Розой Фаттаховой по телефону: 8(903)089-75-79.
Также в Тульской области разыскиваются родственники погибшего в плену красноармейца Георгия Ивановича Толстухина. С просьбой о помощи к тулякам обращаются сотрудники городского военкомата. Георгий Толстухин, 1921 года рождения, проживал в Туле по адресу: ул. Морозова, д. 47.
Если вам что-либо известно о родственниках воина, звоните по телефону: 42-05-72 или обращайтесь по адресу: ул. Чапаева, д. 140.
Также поисковики из Тульской и Калужской областей продолжают поиск родственников Михаила Петровича Бочарова, Афанасия Арапова и неустановленного красноармейца, уроженца Белёвского района.