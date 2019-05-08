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Жителя Новомосковска осудят за разбойное нападение на прохожую

Жителя Новомосковска осудят за разбойное нападение на прохожую

Злоумышленник ударил жертву кулаком по голове, а когда она потеряла сознание, отобрал личные вещи.

Заместитель прокурора Новомосковска утвердил обвинительное заключение в отношении 36-летнего местного жителя. Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина обвиняется в разбое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

В ходе следствия установлено, что 4 марта, примерно в 13.00 злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на случайную прохожую на улице Черняховского.

Преступник ударил женщину кулаком по голове – она потеряла сознание и упала на землю. После этого обвиняемый забрал личные вещи жертвы общей стоимостью 14750 рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:44 +2
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