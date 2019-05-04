Тульские поисковики разыскивают родственников погибшего красноармейца

Михаил Петрович Бочаров с ноября 1942 года числился пропавшим без вести.

Тульский поисковый отряд «Память» разыскивает родственников погибшего красноармейца. Михаил Петрович Бочаров родился в 1899 году в деревне Басово-Шиши Тульского района Тульской области.

Был призван тульским РВК. Последнее место службы – 207-я стрелковая дивизия. Воинское звание – красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1942 года.