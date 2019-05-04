новости
новости
Регистрация
Тульские поисковики разыскивают родственников погибшего красноармейца

Тульские поисковики разыскивают родственников погибшего красноармейца

Михаил Петрович Бочаров с ноября 1942 года числился пропавшим без вести.

Тульский поисковый отряд «Память» разыскивает родственников погибшего красноармейца. Михаил Петрович Бочаров родился в 1899 году в деревне Басово-Шиши Тульского района Тульской области.

Был призван тульским РВК. Последнее место службы – 207-я стрелковая дивизия. Воинское звание – красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1942 года.

Родственников красноармейца поисковики просят позвонить по телефону: 8(905)626-87-79.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:19 +5
Другие статьи по темам
Событие
поиск родственников погибшего бойцапоиск родственников воинаВахта Памятипоисковикипоисковый отряд Память
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» дома обыграл «Локомотив»: 2:0
«Арсенал» дома обыграл «Локомотив»: 2:0
Где в Туле в День Победы ограничат движение и парковку
Где в Туле в День Победы ограничат движение и парковку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.