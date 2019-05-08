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В выходные дни на тульских дорогах увеличат количество экипажей ГИБДД

В выходные дни на тульских дорогах увеличат количество экипажей ГИБДД

Сотрудники региональной Госавтоинспекции просят жителей региона неукоснительно соблюдать ПДД и помнить о мерах безопасности.

Традиционно в праздничные дни сотрудники тульской Госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы для обеспечения безопасности дорожного движения. Маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС будут приближены к местам массового скопления граждан и проведения праздничных мероприятий.

В ближайшие дни сотрудники ГИБДД будут проводить профилактические рейды во всех районах области с увеличением плотности нарядов ДПС и максимальным привлечением личного состава. Особое внимание будет уделяться пресечению «пьяного» вождения, выездов на встречную полосу и нарушений правил перевозки детей.

Для пресечения нарушений скоростного режима в Тульской области увеличат число мобильных автоматических комплексов фото- и видеофиксации. Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области настоятельно рекомендуют всем неукоснительно соблюдать ПДД и помнить о мерах безопасности на дорогах.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:50 +4
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