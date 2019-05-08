Вниманию жителей Тульской области: разыскиваются родственники погибших бойцов. Останки солдата Афанасия Николаевича Арапова найдены поисковым отрядом «Застава св. Ильи Муромца» в Ульяновском районе Калужской области. О нем известно: родился в 1904 г. р. в Одоевском районе, с/с Павловский 2. Жена — Анисия Тимофеевна Арапова. Пропал без вести. Погиб в г. Ельня Смоленской области.

Второй воин написал только адрес жены: г. Белёв, почтовое отделение Пронино, деревня Бутырки, Анне Дмитриевне Катышевой.

Бойца из Белёва нашли ребята из поискового отряда «Архангел Михаил» также в Ульяновском районе Калужской области.