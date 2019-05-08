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Разыскиваются родственники погибших бойцов

Разыскиваются родственники погибших бойцов

В Калужской области обнаружили останки солдат – уроженцев Тульской области.

Вниманию жителей Тульской области: разыскиваются родственники погибших бойцов. Останки солдата Афанасия Николаевича Арапова найдены поисковым отрядом «Застава св. Ильи Муромца» в Ульяновском районе Калужской области.

О нем известно: родился в 1904 г. р. в Одоевском районе, с/с Павловский 2. Жена — Анисия Тимофеевна Арапова. Пропал без вести. Погиб в г. Ельня Смоленской области.

Второй воин написал только адрес жены: г. Белёв, почтовое отделение Пронино, деревня Бутырки, Анне Дмитриевне Катышевой.

Бойца из Белёва нашли ребята из поискового отряда «Архангел Михаил» также в Ульяновском районе Калужской области.

Если знаете что-либо о родственниках этих бойцов, пишите на почту polk@71region.ru.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:00 +5
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