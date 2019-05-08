Конфликты учителей и учеников: кого на самом деле нужно защитить?

Чтобы раздуть скандал из конфликта с учителем, особого таланта не нужно. Снять видео и выложить его с громким заголовком – собственно всё, скандал готов.

Закон об образовании формально уравнивает права всех участников образовательного процесса. Но если возможность наказать нерадивого сотрудника всегда найдется, то способов защитить от необоснованных нападок мало. Чтобы по-настоящему реабилитироваться, педагогу остается только обратиться в суд. Но часто ли так делают учителя?

В Госдуме несколько лет назад обсуждался законопроект о защите учителей. Но постепенно споры утихли, на этом всё закончилось. А тем временем Сеть пухнет от количества сообщений и видеороликов, в которых ученики издеваются над педагогами, публично оскорбляют, угрожают, избивают.

Достаточно вспомнить недавний случай, который произошел в Туле в одной из школ. Кульминацию конфликта ученик снял на видео и опубликовал в интернете: учитель отбирает у ученика мобильный телефон на уроке, за кадром кто-то из детей кричит: «Да не трогайте вы его! Зачем вы его трогаете? Что вы делаете?»

Ученик усиленно отбивается от педагога, даже бросает телефон на соседнюю парту, его хватает другой школьник, но учитель в итоге всё же забирает мобильник. 22 апреля автор опубликовал видео на своем Ютуб-канале и назвал его «Учитель Дмитрий Иванович. Бъёт детей» (орфография и пунктуация автора ролика сохранены). Но на самом деле избиения на видео нет.

Подробнее об этом Myslo рассказывал ранее.

Управление образования администрации Тулы совместно с региональным министерством образования была начата внеплановая проверка на предмет соответствия действий педагога его должностным обязанностям и Кодексу профессиональной этики учителя. До ее окончания педагог приказом по образовательной организации отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Не дожидаясь окончания проверки, педагог написал заявление на увольнение.

По данным Myslo, Дмитрий Иванович – учитель географии с 34-летним стажем работы. Работал в длительных заграничных командировках 14 лет (ФРГ, Вьетнам, Куба, Финляндия) по своей специальности. Имеет высшую педагогическую категорию с 1994 года.

Мобильный телефон – давно уже обычная часть жизни любого школьника. Поэтому и видеороликами, снятыми учениками на уроках, интернет пестрит. Вот другой случай: 11 апреля популярный на Ютубе блогер с ником Жирный опубликовал видео, присланное ему одним из его поклонников. На кадрах видно, как учитель геометрии Зоя Геннадьевна кричит на стоящего перед школьной доской ученика, бьет его по спине линейкой, после чего оскорбляет перед всем классом. По словам блогера, инцидент произошел в одной из школ Новомосковска Тульской области.

По данному факту следователи Следственного отдела по г. Новомосковску начали доследственную проверку, чтобы проверить доводы, содержащиеся в публикации, а также дать правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников школы. На какой стадии сейчас этот процесс – неизвестно, в пресс-службе ведомства этот момент отказались комментировать.

Еще одна участница ролика – девочка, именно она прислала видео блогеру. На нем – разговор с Зоей Алексеевой, записанный на диктофон. Девочка заявляет, что у них в столовой антисанитария, и на эту тему завязывается жаркий спор с учительницей.

Зоя Алексеева уволилась из школы. Вместе с ней ушла и ее дочь – преподаватель химии и географии Тамара Алексеева. Ушла из солидарности с матерью и дабы избежать возможных конфликтов.

Тамара Алексеева – Дети однозначно провоцировали маму, – говорит Тамара Алексеева. – У нее стаж работы 26 лет, и никогда никто на нее не жаловался. Она сама написала заявление на увольнение, при этом руководство школы просило ее остаться, но она отказалась. Вы не представляете, сколько за первые три дня после увольнения к нам пришло ее бывших учеников, чтобы поддержать маму! У нее всегда были прекрасные отношения с детьми. Иначе столько бы позитивных отзывов о ней не было. Ребята, которые фигурируют на видео, не отличаются примерным поведением. Я уверена, что само видео снято исключительно для хайпа. Зачем популярный блогер разместил это видео? Чтобы заработать на этой теме?

Видимо, ему это удалось. Родители детей узнали об этой истории только после публикации в СМИ. При этом претензий у них к Зое Геннадьевне нет.

В социальной сети ВКонтакте появилась группа в защиту учителя геометрии Зои Алексеевой:

Любовь Рыбакова – Зоя Геннадьевна, знайте, Вы самый мудрый, умный, ответственный учитель и, самое главное, – золотой человек! – пишет Любовь Рыбакова. – Трудно представить, сколько сил, труда, терпения Вы вкладывали в каждого из нас, чтобы из нас выросли успешные и счастливые люди! Изо дня в день Вы отдавали себя детям, школа была нашим вторым домом, а учитель, как Вы, – второй мамой! Мы Вас очень любим, ценим и уважаем!

Павел Лисков – С выпускного прошло уже 11 лет. Зою Геннадьевну помню очень хорошо. Она отличный преподаватель, всегда помогала ученикам и все её уважали, – говорит Павел Лисков. – Видел видео. Моё мнение такое: до такого состояния её, несомненно, довел этот школьник, и явно не тем, что плохо знает предмет, а своим поведением. А девочка на записи просто не понимает, о чем говорит. Если бы в столовой была антисанитария, то её давно бы закрыли по причине отравления учеников и жалоб. Если Зою Геннадьевну накажут, то они вообще от рук отобьются.

На сторону учителя встала большая часть читателей Myslo.ru:

Smile Процитирую комментатора из ВК и соглашусь с этими словами: «Но как же так вышло, что учителя стали бесправными рабами? Как из представителя благородной профессии педагоги превратились в холопов, которыми как хотят «вертят» наглые дети или их полоумные родители? На защиту «избитого» линейкой «лба» или оборзевшего гаджетозависимого молокососа встанут надзорные органы, и учитель после 20 лет работы с позором уйдет на пенсию. Что дальше?!»

Psekups Сейчас школота борзая, может, вывели мужичка! Грубят, могут по трубке на уроке болтать или вообще препода послать, понтуются перед одноклассниками, а если и родители – быдло, которые его не воспитали и не собираются этого делать, то как с таким вести воспитательный процесс?!

Василиса Обратила внимание на то, что этот ученик специально с парты бросает на парту телефон. Да и судя по голосам, это совсем «юные современные блогеры-мальчики»! Провокация, не иначе...

Олег Жабин Мы в детстве боялись и уважали учителей! Не дай бог, пожалуются родителям или вызовут их в школу! А сейчас что? Можно на три буквы посылать учителей и потом прикрываться тем, что ты ребенок? Родители же вместо того, чтобы ремня всыпать, пойдут заяву катать...

Point Учитель между молотом и наковальней: с одной стороны – дети, всегда правые, с другой – управление образования, совершенно не защищающее интересы педагогов. Знаете, что выпало из этой картины? Общественное мнение, которое в прежние времена вполне выполняло свою воспитательную функцию.

Как только появилось понятие «образовательная услуга», многие забыли, что учитель в первую очередь такой же человек, как и продавец, врач, бухгалтер или работник завода. У него есть самые обычные слабости, усталость после рабочего дня и житейские неурядицы. Предъявляя требования к учителю, некоторые родители снимают с себя всю ответственность. Наверняка многие учителя вспомнят ситуации, когда именно с негативного отношения родителей к педагогам начиналась конфликтная ситуация.

Если вы еще не смотрели фильм 2015 года «Училка» режиссера Алексея Петрухина, посмотрите. Роль педагога, доведенного до отчаяния, блестяще исполнила народная артистка России Ирина Купченко. В картине учительница истории Алла Николаевна не выдерживает лени, агрессии и откровенного хамства учеников и… хватается за пистолет.

О том, как должен вести себя учитель, чтобы конфликтов не происходило, «Слобода» поговорила с проректором по научно-методической работе Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области, кандидатом педагогических наук, доцентом Наталией Брызжевой.

Наталия Брызжева – Повышать голос на ученика, применять физическую силу – это просто недопустимо и такого не должно быть в наших школах. Это полностью не соответствует Кодексу профессиональной этики. У педагога, который выстраивает конструктивные отношения со всеми участниками образовательного процесса и прежде всего с самим учеником, такие ситуации трудно представить. Когда я вижу подобные видео, у меня возникает закономерный вопрос: что послужило причиной? Не может быть так, чтобы этот конфликт возник сейчас, сиюминутно. По сути, тут налицо длительный конфликт взглядов, который впоследствии приводит к негативу. Чтобы этого не происходило, в школах должны быть созданы условия, в которых всем было бы комфортно.

По мнению Наталии Владимировны, при зарождении конфликтной ситуации учителям, ученикам и их родителям поможет служба медиации, которая должна быть создана при каждом учебном заведении. В состав службы входят педагоги-психологи, социальные педагоги, родители, ученики.

Практика показывает, что вся ответственность, как правило, ложится на учителя, который вовремя не предпринял никаких действий для предотвращения конфликтной ситуации. Но не стоит забывать, что надо анализировать поведение не только педагога, но и остальных участников, что они сами сделали для того, чтобы погасить конфликт.

– Вопрос защиты учителя очень важен. На педагога со стороны государства возлагается огромная ответственность и предъявляются высокие требования. Помимо этого у родителей тоже есть требования, которым учитель должен соответствовать. Но важно еще, как в семье относятся к учителю. Как родители взаимодействуют с учителями и классным руководителем, поддерживают ли его, создают ли психологические условия для того, чтобы ребенок соблюдал правила школы. Очень важно, чтобы родители понимали, какие требования предъявляет школа к ученику. Если есть это единство, то до конфликта просто не дойдет.

Остается надеяться, что подобные ситуации будут происходить реже, а учителя, родители и ученики научатся уважать друг друга.

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