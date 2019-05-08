новости
новости
Регистрация
Жители Новомосковска устроили погоню за вооруженным преступником

Жители Новомосковска устроили погоню за вооруженным преступником

Злоумышленник напал с ножом на женщину.

Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии по г. Новомосковску, патрулируя улицы ночного города, услышала женский крик и увидела, как трое мужчин пытаются догнать убегающего человека с ножом.

Росгвардейцы приняли меры к его задержанию. Как выяснилось позднее, задержанный нанес женщине множественные колото-резаные раны в область грудной клетки и левого плеча, после чего попытался скрыться с места преступления.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Тульской области, подозреваемым оказался 32-летний безработный местный житель, ранее не судимый. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время проводится процессуальная проверка и установление степени тяжести причиненного вреда здоровью. Потерпевшую доставили в местную больницу.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:14 +7
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьНовомосковск
Прочее
вооруженный преступникнапал с ножомросгвардия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле ревнивец сжег дачу своей любимой
В Туле ревнивец сжег дачу своей любимой
Конфликты учителей и учеников: кого на самом деле нужно защитить?
Конфликты учителей и учеников: кого на самом деле нужно защитить?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.