Жители Новомосковска устроили погоню за вооруженным преступником

Злоумышленник напал с ножом на женщину.

Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии по г. Новомосковску, патрулируя улицы ночного города, услышала женский крик и увидела, как трое мужчин пытаются догнать убегающего человека с ножом.

Росгвардейцы приняли меры к его задержанию. Как выяснилось позднее, задержанный нанес женщине множественные колото-резаные раны в область грудной клетки и левого плеча, после чего попытался скрыться с места преступления.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Тульской области, подозреваемым оказался 32-летний безработный местный житель, ранее не судимый. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время проводится процессуальная проверка и установление степени тяжести причиненного вреда здоровью. Потерпевшую доставили в местную больницу.