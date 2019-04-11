В Новомосковске учительница несколько раз ударила школьника и оскорбила: видео

Стоп-кадр из видео

Популярный на YouTube блогер опубликовал видео, присланное ему одним из его поклонников. На кадрах видно, как педагог кричит на стоящего перед школьной доской ученика, бьет его по спине линейкой или указкой, после чего оскорбляет перед всем классом. По словам блогера, инцидент (на видео в 08.09) произошел в одной из школ Новомосковска Тульской области.

Как сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, в настоящее время по данному факту проводится проверка.