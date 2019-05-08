В Туле на ул. Металлургов парень попал под колеса Kia Rio

Фото УГИБДД по Тульской области.

По предварительным данным, пешеход переход дорогу в неположенном месте.

7 мая в 17.00 в Туле на ул. Металлургов 38-летний водитель автомобиля «Киа Рио» сбил несовершеннолетнего пешехода — юношу 2002 года рождения. По предварительным данным, парень переходил дорогу в неположенном месте при наличии нерегулируемого пешеходного перехода в зоне видимости.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, пешеход получил различные травмы.