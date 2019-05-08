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В Туле на ул. Металлургов парень попал под колеса Kia Rio
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на ул. Металлургов парень попал под колеса Kia Rio

По предварительным данным, пешеход переход дорогу в неположенном месте.

7 мая в 17.00 в Туле на ул. Металлургов 38-летний водитель автомобиля «Киа Рио» сбил несовершеннолетнего пешехода — юношу 2002 года рождения. По предварительным данным, парень переходил дорогу в неположенном месте при наличии нерегулируемого пешеходного перехода в зоне видимости.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, пешеход получил различные травмы.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:22 0
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