Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле на ул. Металлургов парень попал под колеса Kia Rio
По предварительным данным, пешеход переход дорогу в неположенном месте.
7 мая в 17.00 в Туле на ул. Металлургов 38-летний водитель автомобиля «Киа Рио» сбил несовершеннолетнего пешехода — юношу 2002 года рождения. По предварительным данным, парень переходил дорогу в неположенном месте при наличии нерегулируемого пешеходного перехода в зоне видимости.
Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, пешеход получил различные травмы.
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