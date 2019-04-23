Учитель бьет или воспитывает: туляки обсуждают видео, снятое школьником

Накануне в интернете появилось видео, демонстрирующее, как учитель отбирает у ученика мобильный телефон. Запись сделана во время урока одним из школьников. За кадром кто-то из детей кричит:

«Да не трогайте вы его! Зачем вы его трогаете? Что вы делаете?»

Ученик усиленно отбивается от педагога, даже бросает телефон на соседнюю парту, его хватает другой школьник, но учитель в итоге всё же забирает мобильник.

22 апреля автор опубликовал видео на своем канале в Ютубе и назвал его «Учитель Дмитрий Иванович. Бъёт детей» (орфография и пунктуация автора ролика сохранены). Но на самом деле никакого избиения на видео нет.

Что предшествовало этому инциденту, неизвестно. Возможно, мальчик не реагировал на замечания убрать мобильник во время урока. К слову, на канале автора есть несколько видео, записанных во время учебного процесса. То он скучает на уроке английского, показывая нецензурные жесты в камеру и адресуя их педагогу; то он ведет трансляцию с продленки.

На одном из них школьник призывает ставить лайки тех, кто так же, как и он, не любит школу.

Есть и еще одно: парень бросил из окна своей квартиры петарду и решил рассказать всему миру, какой замечательный поступок он совершил. Мальчик снял на видео следы от взрыва на подоконнике и на снегу во дворе и рассказал, что видевшая всё это старушка грозилась «прийти к нему домой», но на самом деле она должна быть благодарна, что он не взорвал более мощную петарду. Почему у малолетнего ребенка в свободном доступе находятся петарды – большой вопрос к родителям.

В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали данное видео:

«Управлением образования администрации города Тулы совместно с подведомственной образовательной организацией организована внеплановая проверка на предмет соответствия действий педагога его должностным обязанностям и Кодексу профессиональной этики учителя. До окончания проверки педагог приказом по образовательной организации отстранен от исполнения должностных обязанностей. Срок окончания проверки – 24 апреля 2019 года».

На момент публикации новости, кстати, автор видео удалил его со своего канала.

По данным Myslo, Дмитрий Иванович – учитель с 34-летним стажем работы. Работал в длительных заграничных командировках 14 лет (ФРГ, СРВ, Куба, Финляндия ) по своей специальности. Имеет высшую учительскую категорию с 1994 года.

Напомним, 11 апреля популярный на YouTube блогер опубликовал видео, присланное ему одним из его поклонников. На кадрах видно, как учитель геометрии кричит на стоящего перед школьной доской ученика, бьет его по спине линейкой или указкой, после чего оскорбляет перед всем классом. По словам блогера, инцидент (на видео в 08.09) произошел в одной из школ Новомосковска Тульской области. По данному факту следователи Следственного отдела по г. Новомосковску начали доследственную проверку. В ходе нее будут проверены доводы, содержащиеся в публикации, а также дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) сотрудникам школы.

Видео можно посмотреть здесь.