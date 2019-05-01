1 мая в Туле прошел велопарад: фоторепортаж

1 мая туляки провели активно! Шествие, велогонка, малыши на беговелах. И конечно, велопарад! Колонна стартовала в полдень с площади Ленина и проследовала до Белоусовского парка.

После велопарада участники встретились на в Ликерке Лофт, проверили состояние своих железных коней и двинулись к Демидовскому карьеру, где провели ВелоСубботник при поддержке Зеленого движения ЭКА.