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1 мая в Туле прошел велопарад: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

1 мая в Туле прошел велопарад: фоторепортаж

Колонна стартовала с площади Ленина.

1 мая туляки провели активно! Шествие, велогонка, малыши на беговелах. И конечно, велопарад! Колонна стартовала в полдень с площади Ленина и проследовала до Белоусовского парка.

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Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 1
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 2
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 3
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 4
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 5
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 6
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 7
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 8
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 9
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 10
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 11
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 12
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 13
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 14
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 15
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 16
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 17
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 18
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 19
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 20
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 21
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 22
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 23
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 24
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 25
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 26
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 27
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 28
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 29
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 30
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 31
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 32
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 33
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 34
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 35
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 36
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 37
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 38
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 39
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 40
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 41
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 42
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 43
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 44
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 45
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 46
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 47
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 48
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 49
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 50
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 51
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 52
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 53
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 54
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 55
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 56
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 57
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 58
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 59
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 60
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 61
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 62
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 63
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 64
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 65
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 66
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 67
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 68
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 69
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 70
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 71
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 72
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 73
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 74
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 75
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 76
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 77
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 78
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 79
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 80
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 81
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 82
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 83
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 84
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 85
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 86
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 87
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 88
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 89
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 90
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 91
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 92
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 93
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 94
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 95
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 96
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 97
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 98
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 99
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 100
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 101
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 102
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 103
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 104
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 105
Ведопарад в Туле. 1 мая 2019, Фото: 106
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После велопарада участники встретились на в Ликерке Лофт, проверили состояние своих железных коней и двинулись к Демидовскому карьеру, где провели ВелоСубботник при поддержке Зеленого движения ЭКА.

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:01 +6
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