новости
новости
Регистрация
Очевидцы: В Узловском районе загорелось кладбище

Очевидцы: В Узловском районе загорелось кладбище

О пожаре пишут в социальных сетях.

В группе «Узловая Слухи» в соцсети ВКонтакте очевидцы выложили фото горящего кладбища.

«Пожарных вызвали. Едут. Приходите потом, смотрите последствия. Старое кладбище возле дороги Узловая-Богородицк, напротив церкви. Несколько могил уже пострадало», — пишут в группе.

Напомним, 23 апреля в Алексинском районе огонь, перекинувшийся на местное кладбище с горящего заброшенного поля, уничтожил около сотни могил. Myslo писал об этом здесь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 17:01 +2
Другие статьи по темам
Событие
пожар на кладбищеУзловский районУзловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошла городская Монстрация
В Туле прошла городская Монстрация
1 мая в Туле прошел велопарад: фоторепортаж
1 мая в Туле прошел велопарад: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.