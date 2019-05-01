Очевидцы: В Узловском районе загорелось кладбище

О пожаре пишут в социальных сетях.

В группе «Узловая Слухи» в соцсети ВКонтакте очевидцы выложили фото горящего кладбища.

«Пожарных вызвали. Едут. Приходите потом, смотрите последствия. Старое кладбище возле дороги Узловая-Богородицк, напротив церкви. Несколько могил уже пострадало», — пишут в группе.

Напомним, 23 апреля в Алексинском районе огонь, перекинувшийся на местное кладбище с горящего заброшенного поля, уничтожил около сотни могил. Myslo писал об этом здесь.