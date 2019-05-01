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В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра
Фото i-sonnik.ru

В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

МЧС предупреждает туляков.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1−3 часа с сохранением до конца суток 1 мая 2019 года по территории Тульской области, начиная с южных районов области, ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами 12−17 м/с.

 

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

  • Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения.
  • Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону — «01» или с мобильного — «112» и «101».

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