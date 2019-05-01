Фото Дмитрия Чербы и Алексея Пирязева.
В Туле прошла Первомайская велогонка и малышовая гонка на беговелах: фоторепортаж
1 мая в Туле проходит традиционная Первомайская велогонка-критериум.
В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из Тулы и Тульской области. Они проехали по улицам Менделеевская — Тургеневская — Советская — Ф. Энгельса.
Соревнования прошли в пяти возрастных группах:
I группа — мужчины, юниоры 2002 г. р. и старше;
II группа — женщины, юниорки 2002 г. р и старше;
III группа — старшие юноши 2003−2004 г. р.;
IV группа — младшие юноши 2005 г. р. и моложе;
V группа — младшие девушки 2005 г. р. и моложе.
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Также 1 мая на площади Ленина прошли соревнования на беговелах среди детей от 2 до 6 лет.
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