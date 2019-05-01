В Туле прошла Первомайская велогонка и малышовая гонка на беговелах: фоторепортаж

Фото Дмитрия Чербы и Алексея Пирязева.

В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из Тулы и Тульской области. Они проехали по улицам Менделеевская — Тургеневская — Советская — Ф. Энгельса.



Соревнования прошли в пяти возрастных группах:



I группа — мужчины, юниоры 2002 г. р. и старше;

II группа — женщины, юниорки 2002 г. р и старше;

III группа — старшие юноши 2003−2004 г. р.;

IV группа — младшие юноши 2005 г. р. и моложе;

V группа — младшие девушки 2005 г. р. и моложе.