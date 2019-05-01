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В Туле прошла Первомайская велогонка и малышовая гонка на беговелах: фоторепортаж
Фото Дмитрия Чербы и Алексея Пирязева.

В Туле прошла Первомайская велогонка и малышовая гонка на беговелах: фоторепортаж

1 мая в Туле проходит традиционная Первомайская велогонка-критериум.

В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из Тулы и Тульской области. Они проехали по улицам Менделеевская — Тургеневская — Советская — Ф. Энгельса.

Соревнования прошли в пяти возрастных группах:

I группа — мужчины, юниоры 2002 г. р. и старше;
II группа — женщины, юниорки 2002 г. р и старше;
III группа — старшие юноши 2003−2004 г. р.;
IV группа — младшие юноши 2005 г. р. и моложе;
V группа — младшие девушки 2005 г. р. и моложе.

Галерея
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 1
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 2
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 3
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 4
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 5
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 6
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 7
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 8
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 9
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 10
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 11
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 12
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 13
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 14
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 15
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 16
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 17
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 18
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 19
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 20
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 21
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 22
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 23
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 24
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 25
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 26
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 27
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 28
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 29
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 30
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 31
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 32
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 33
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 34
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 35
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 36
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 37
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 38
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 39
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 40
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 41
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 42
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 43
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 44
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 45
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 46
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 47
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 48
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 49
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 50
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 51
показать все фотографии

Также 1 мая на площади Ленина прошли соревнования на беговелах среди детей от 2 до 6 лет.

Галерея
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 1
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 2
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 3
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 4
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 5
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 6
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 7
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 8
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 9
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 10
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 11
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 12
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 13
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 14
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 15
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 16
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 17
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 18
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 19
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 20
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 21
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 22
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 23
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 24
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 25
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 26
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 27
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 28
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 29
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 30
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 31
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 32
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 33
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 34
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 35
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 36
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 37
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 38
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 39
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 40
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 41
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 42
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 43
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 44
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 45
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 46
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 47
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 48
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 49
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 50
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 51
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 52
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 53
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 54
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 55
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 56
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 57
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 58
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 59
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 60
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 61
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 62
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 63
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 64
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 65
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 66
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 67
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 68
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 69
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 70
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 71
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 72
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 73
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 74
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 75
Велогонка 1 мая 2019, Фото: 76
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:30 +2
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