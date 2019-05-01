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6500 человек приняли участие в первомайском шествии: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

6500 человек приняли участие в первомайском шествии: фоторепортаж

1 мая в Туле прошли торжественные мероприятия, посвященные празднику Дню весны и труда.

В торжественном шествии приняли участие представители правительства Тульской области, органов исполнительной власти, администрации города Тулы, Тульской федерации профсоюзов, политических партий и общественных объединений, жители областного центра. Всего — 6500 человек.

По окончании шествия на площади около Тульского академического театра драмы состоялось праздничное мероприятие.

Туляков и гостей города с Днем весны и труда поздравил первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. Он вручил награды представителям трудовых династий и конкурсов «Лучший по профессии».

Среди награжденных — представители трудовой династии Рыбкиных, работников ООО «Донская машинно-технологическая станция «Верховье Дона» Узловского района. Общий трудовой стаж этой династии составляет более 2 600 лет. Представители шести поколений династии Рыбкиных трудились и трудятся на земле. Главе трудовой династии Рыбкиных — Михаилу Яковлевичу Рыбкину в прошлом году исполнился 101 год. Он участник Великой Отечественной войны, участвовал во взятии Берлина.

Также были награждены победители регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования и областного смотра-конкурса по охране труда.

Торжественные мероприятия завершились праздничным концертом.

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Первомайское шествие в Туле, Фото: 38
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Первомайское шествие в Туле, Фото: 41
Первомайское шествие в Туле, Фото: 42
Первомайское шествие в Туле, Фото: 43
Первомайское шествие в Туле, Фото: 44
Первомайское шествие в Туле, Фото: 45
Первомайское шествие в Туле, Фото: 46
Первомайское шествие в Туле, Фото: 47
Первомайское шествие в Туле, Фото: 48
Первомайское шествие в Туле, Фото: 49
Первомайское шествие в Туле, Фото: 50
Первомайское шествие в Туле, Фото: 51
Первомайское шествие в Туле, Фото: 52
Первомайское шествие в Туле, Фото: 53
Первомайское шествие в Туле, Фото: 54
Первомайское шествие в Туле, Фото: 55
Первомайское шествие в Туле, Фото: 56
Первомайское шествие в Туле, Фото: 57
Первомайское шествие в Туле, Фото: 58
Первомайское шествие в Туле, Фото: 59
Первомайское шествие в Туле, Фото: 60
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Первомайское шествие в Туле, Фото: 63
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:00 −1
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