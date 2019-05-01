6500 человек приняли участие в первомайском шествии: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

1 мая в Туле прошли торжественные мероприятия, посвященные празднику Дню весны и труда.

В торжественном шествии приняли участие представители правительства Тульской области, органов исполнительной власти, администрации города Тулы, Тульской федерации профсоюзов, политических партий и общественных объединений, жители областного центра. Всего — 6500 человек.

По окончании шествия на площади около Тульского академического театра драмы состоялось праздничное мероприятие.

Туляков и гостей города с Днем весны и труда поздравил первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. Он вручил награды представителям трудовых династий и конкурсов «Лучший по профессии».

Среди награжденных — представители трудовой династии Рыбкиных, работников ООО «Донская машинно-технологическая станция «Верховье Дона» Узловского района. Общий трудовой стаж этой династии составляет более 2 600 лет. Представители шести поколений династии Рыбкиных трудились и трудятся на земле. Главе трудовой династии Рыбкиных — Михаилу Яковлевичу Рыбкину в прошлом году исполнился 101 год. Он участник Великой Отечественной войны, участвовал во взятии Берлина.

Также были награждены победители регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования и областного смотра-конкурса по охране труда.

Торжественные мероприятия завершились праздничным концертом.