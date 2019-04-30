В мае в правительстве Тульской области пройдут прямые линии
Жители смогут задать вопросы руководителям структурных подразделений регионального кабмина.
В приемной правительства Тульской области состоятся прямые линии для граждан. Звонки будут приниматься с 10 до 11 часов 7 и 15 мая.
Во вторник, 7 мая, обращения будет принимать руководитель инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.
В среду, 15 мая, в приёмной правительства будет работать министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник.
Телефон горячей линии правительства Тульской области: 31-26-20.
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