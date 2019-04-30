В мае в правительстве Тульской области пройдут прямые линии

В приемной правительства Тульской области состоятся прямые линии для граждан. Звонки будут приниматься с 10 до 11 часов 7 и 15 мая.

Во вторник, 7 мая, обращения будет принимать руководитель инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

В среду, 15 мая, в приёмной правительства будет работать министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник.