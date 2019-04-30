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На трассе «Крым» под Тулой «Лада Калина» столкнулась с автобусом

На трассе «Крым» под Тулой «Лада Калина» столкнулась с автобусом

По предварительной информации, пострадали три человека – водитель и пассажиры легковушки.

В 17.45 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на 199-м км трассы М-2 «Крым» в Щекинском районе – там столкнулись автобус, следовавший из Москвы в Кишинев и «Лада Калина».

По словам очевидцев, столкновение было попутным – «Лада» «догнала» автобус. Пострадал водитель легковушки и двое его пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и медики.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:34 +2
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